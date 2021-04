Man uit trein geplukt met chipszak vol geld

De marechaussee controleert vaak in de internationale treinen omdat daar regelmatig mensen zonder geldige reisdocumenten worden aangetroffen. Bij het controleren van de papieren van de Italiaan bleek hij geregistreerd te staan als ’ongewenste vreemdeling’. Toen hij werd gefouilleerd trof de marechaussee de bankbiljetten aan: 3540 euro in zijn kleding en 29.900 euro in de zak chips in zijn tas.

De marechaussee meldt dat de man is aangehouden voor witwassen. Het geld is in beslag genomen.