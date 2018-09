Las Vegas-miljardair Kirk Kerkorian overleden

De zoon van Armeense immigranten ging al op zestienjarige leeftijd van school, maar was zakelijk erg succesvol. Hij bouwde vanaf eind jaren zestig de grootste (en later bekendste) hotels in Las Vegas en verdiende zo een fortuin. Op enig moment bezat hij meer dan de helft van de hotelkamers langs de befaamde 'strip'. Ook was hij de eigenaar van grote casino's.

Kerkorian was bevriend met onder andere Frank Sinatra en filmacteur Dean Martin. Het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes schatte zijn vermogen in mei van dit jaar op 4,2 miljard dollar (zo'n 3,7 miljard euro).