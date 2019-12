’Verbrand’ en ontkleed lichaam vrouw gevonden in Frankrijk

Een jogger deed de lugubere vondst toen ze langs de vijver in het Valmasque-park liep, zegt officier van justitie Fabienne Atzori tegen het Franse persbureau AFP. In de omgeving van het park bevinden zich volgens Franse media bedrijven uit de technologiesector.

Wat er gebeurd is, is nog volstrekt onduidelijk. Het onderzoek is in handen van de gendarmerie in Cannes, dat ondersteuning krijgt van speciale rechercheurs ’gezien de complexiteit van het onderzoek’.

Volgens de krant Nice Matin is het slachtoffer een jonge vrouw. Dat is nog niet bevestigd door de politie.