Last van coronadip? Zet de kerstboom alvast op

Patrick Kooiman zet zijn kerstboom alvast op om de mineurstemming door corona te verdrijven. Ⓒ Rias Immink

Rotterdam - Konden we tijdens de eerste coronagolf nog wat zonnestralen meepikken om een coronadip tegen te gaan, deze tweede ronde moeten we het toch echt ergens anders zoeken. Iedereen probeert op zijn eigen manier opgewekt te blijven: van het opzetten van een uitgebreide plantencollectie tot de kerstboom al optuigen in oktober. Alles om deze barre tijden te voorzien van een beetje vrolijkheid.