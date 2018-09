Ex-president Egypte krijgt 25 jaar cel

Mursi is dinsdag opnieuw ter dood veroordeeld omdat hij een uitbraak van gevangenen begin 2011 mogelijk maakte. Een rechtbank in Caïro bekrachtigde de uitspraak van 16 mei, die internationaal tot grote verontwaardiging leidde.

Mursi werd dinsdag ook veroordeeld tot 25 jaar cel in een andere zaak. Volgens de rechtbank heeft hij gespioneerd voor de Palestijnse organisatie Hamas en de Libanese pro-Iraanse beweging Hezbollah. Ook het hoofd van de Moslimbroederschap Mohammed Badie moet daarom 25 jaar de gevangenis in.

In totaal hebben zeventien leden van de Moslimbroederschap levenslang gekregen in de spionagezaak. Dertien werden bij verstek ter dood veroordeeld, onder wie de politicus Khairat al-Shater. Hij is een belangrijke financier van de broederschap. De veroordeelden kunnen nog in beroep gaan tegen de vonnissen.

De 63-jarige Mursi heeft nu drie veroordelingen op zijn naam staan. De oud-president werd op 21 april veroordeeld tot twintig jaar cel voor de dood van betogers tijdens protesten in 2012.

Mursi was in 2012 als kandidaat van de Moslimbroederschap de eerste democratisch gekozen president van Egypte. In 2013 werd hij door het leger afgezet. De Moslimbroederschap is datzelfde jaar bestempeld tot een terroristische organisatie. Veel leden van de Moslimbroederschap zijn sindsdien ter dood veroordeeld of hebben lange gevangenisstraffen gekregen.