ROC Leiden moet vijf opleidingen sluiten

Het gaat om de opleidingen tot verkoopmedewerker, autotechnicus, en manager of coördinator sport en bewegen. De zevenhonderd studenten moeten bij andere roc's worden ondergebracht.

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) haalt bovendien circa honderd praktijkstudenten verpleegkunde weg bij het ROC Leiden. De universiteit heeft geen vertrouwen meer in de school. De eerstejaars studenten krijgen na de zomer les bij een andere mbo-instelling in de buurt. Het LUMC beslist later deze week over de ouderejaars.