Gezondheidslogo op boodschappen: snappen we het dan nog steeds niet?

Nee, alleen een logo gaat het verschil niet maken. En ja, de consument is inmiddels dankzij alle campagnes en informatie wel in staat om te herkennen dat een appel een gezondere keuze is dan een zak chips. „Maar er is een wirwar aan producten ontstaan en ook binnen productgroepen zitten behoorlijke verschillen. Voor een consument is het lastig kiezen”, zegt woordvoerster Anne Lutgerink van het Voedingscentrum.

Afbeeldingen op producten

Ze vervolgt: „Je vraagt nogal wat van een consument als die alle verpakkingen moet lezen.” Toch is dat nodig. Neem bijvoorbeeld de fabrikanten van pakjes drinken. Die schromen niet om afbeeldingen van fruit op hun drankje te zetten en de verpakking op te fleuren met kleurtjes die de indruk weken dat een product razend gezond is. Terwijl het toch echt soms een suikerbom is.

Dankzij het Nutri-logo zou je dus een gezondere keuze moeten kunnen maken. En dan moet dat logo dus ook op die appel en dat flesje water komen te staan, ook al weten we daar écht wel van dat het gezond is. Tegelijk is het logo geen eindpunt. „Het past in een heel pakket aan maatregelen”, zegt de woordvoerster van het Voedingscentrum daarover. Want hoewel consumenten zelf ook aangeven een logo te willen, is niet onderzocht of men het aankoopgedrag verandert dankzij een kleurrijk keurmerk.

Logo verhelpt niet alle problemen

De Nederlandse Vereniging voor Diëtisten heeft net als het Voedingscentrum ook wat kanttekeningen bij de keuze voor het logo. Want waar ’gezonde’ mensen er wel bij varen, geldt dat mogelijk niet voor mensen met een aandoening of andere problemen. „Het moet voorkomen worden dat in de spreekkamer van de diëtist onnodige discussies gaan ontstaan. Die zijn niet in het belang van de consument of de patiënt. Het logo is wat ons betreft een goed hulpmiddel bij het streven naar een gezondere samenleving, maar geen dictaat aan allen”, aldus directeur Bianca Rootsaert.