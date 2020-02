Minister Blok in Iran: stop met onderdrukking

Minister Blok van Buitenlandse Zaken wordt hartelijk ontvangen door de Iraanse president Rohani in diens paleis in Teheran.

Teheran - Iran moet stoppen met rotzooien in de regio en het onderdrukken van z’n bevolking. Pas dan willen onze bedrijven in het land investeren en zal Europa z’n nek uitsteken om de nucleaire deal te redden. Dat was de boodschap die minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) in beleefde bewoordingen bracht bij zijn bezoek aan Iran, waar hij sprak met president Rohani.