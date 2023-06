Zonovergoten tropisch warm weekend, hitteprotocol ingesteld

Dat geldt voor de provincies Gelderland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Het KNMI verwacht dat de temperatuur in deze provincies stijgt naar 30 graden of hoger.

Weggebruikers die met pech langs de weg komen te staan, worden vanwege het protocol direct geholpen. Ze worden zo snel mogelijk naar een plek met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation. „Daar kan de schaduw worden opgezocht en zijn water en andere voorzieningen aanwezig”, aldus Rijkswaterstaat. Ook adviseert Rijkswaterstaat weggebruikers genoeg drinkwater mee te nemen en tijdens het wachten een paraplu te gebruiken tegen de zon.

Perfecte stranddag

De zaterdag is volgens Weeronline een perfecte stranddag. De zon maakt overuren en een matige oostenwind voert zeer warme lucht naar ons land. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 27 of 28 graden in het noorden, tot 29-31 graden elders in het land. In het zuidoosten kan het lokaal zelfs 32 graden worden. Op de stranden is het zomers warm, alleen op de Wadden is het iets minder warm met 23 of 24 graden.

Landinwaarts ontstaan in de loop van de dag enkele stapelwolken, maar neerslag valt er niet uit. Zorg dat jij jezelf goed insmeert als je naar buiten gaat. De zon is erg fel en jouw onbeschermde huid kan dan al binnen 10-25 minuten verbranden.

Bekijk ook: Extra ov naar stranden tijdens zomers weekend

Naar de stranden rijdt meer openbaar vervoer. Tussen Haarlem en Zandvoort rijden meer treinen. Het Haagse vervoersbedrijf HTM zet dit weekend de zogenoemde Strandexpress in, een tram die bovenop de normale dienstregeling naar Scheveningen rijdt. Vanuit Rotterdam gaan er extra metro’s naar het strand van Hoek van Holland.