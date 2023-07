Klimaatactivisten halen woede op de hals in Londen: moeder en baby tegengehouden onderweg naar ziekenhuis

De moeder die met haar kindje naar het ziekenhuis moest, stapte vol woede uit haar auto en gaf aan waarom ze erlangs moest. Desondanks werd er niks gedaan met haar verzoek door de activisten, waarna een groep tegendemonstranten zich meldde. Op shirts van deze actievoerders stond ’Just Stop Pissing Everyone Off’, verwijzend naar de weerstand die Just Stop Oil met hun acties oproept in het Verenigd Koninkrijk.

Nog voordat de politie ter plaatse was, hielpen meer dan tien mensen het protest te stoppen. De klimaatactivisten probeerden nog het gesprek aan te gaan, maar dat mocht niet baten. Wel kregen zij te horen dat ze zich maar verkiesbaar moeten stellen als de huidige regering, onder leider van de Conservatieve premier Rishi Sunak, hun niet bevalt.

Klimaatactivisten roepen weerstand op

Just Stop Oil, een actiegroep die meer actie eist om klimaatverandering tegen te gaan, heeft in het verleden gezworen om Londen stil te leggen met langzaam marcherende colonnes op openbare wegen. Hiermee willen zij dat de regering nieuwe binnenlandse olie- en gasvergunningen afschaft. Daarnaast is Just Stop Oil al vaker in het nieuws gekomen, onder meer door te demonstreren tijdens voetbalwedstrijden en op het circuit van Silverstone tijdens de Formule 1-race vorig jaar.