Tips om je huid te beschermen tegen felle zon

Vitamine D wordt automatisch aangemaakt als je je in de zon bevindt. Artsen zijn tot vandaag de dag nog niet zeker wat de optimale hoeveelheid vitamine D is. Desondanks adviseren in kanker gespecialiseerd organisaties als de American Cancer Society vitamine D vooral uit voeding en supplementen te halen.

Zon zou niet de hoofdbron moeten zijn van de dagelijkse vitamine D behoefte. Dit, omdat blootstelling aan de zon het risico op huidkanker vergroot. Bovendien kun je de hoeveelheid vitamine D van de zon vaak niet kunt reguleren, wat wel geldt voor vitamine D uit voeding of supplementen. Maar met de tips hieronder kun je schade door de zon wel in de hand houden.

Zo bescherm je je huid tegen de zon

1. Gebruik zonnebrandcrème

Smeren, smeren, smeren: het is cruciaal. Zonnebrand beschermt je huid namelijk tegen de schadelijke UV-stralen van de zon. Zonnebrand is verkrijgbaar in vele soorten en maten: crèmes, lotions, gels, lippenbalsem en foundation. Producten met een 'Sun Protection factor' (SPF) van minstens 20 worden aangeraden. Hoe hoger de factor, hoe beter je beschermd bent tegen de zon. Over het algemeen geldt bij een dikke laag factor 30 dat je ongeveer een minuut aan UV stralen op je huid krijgt. Dus zit je een uur in de zon met factor 30 dan is dat te vergelijken met 2 minuten onbeschermd in de zon zitten, aldus de American Cancer Society.

Aanbrengen van zonnebrand

Nee, we vragen niet van je dat je met witte mond en gezicht als een ijskoningin op het strand gaat liggen. Maar wees wel royaal met smeren. Vraag eventueel die jongere versie van voormalig Baywatch hunk David Hasselhoff of hij je insmeert. Daarnaast: Lees de labels van het product goed. Plekken als de oren, voeten, handen, oogleden en plekjes om de bh- en broekbandjes worden nog weleens vergeten met als gevolg nare, verbrande plekken en veel pijn. Vergeet dus niet die plekjes goed in te smeren. Nog een goede tip: ben je van plan make-up of insectenspray op te doen, smeer dan eerst zonnebrand.

---Onbeschermd de zon is? Dit is wat er gebeurt!---

2. Zonnebril met UV filter

Zo'n nep Gucci van een markt in een ver buitenland zal over het algemeen geen UV filter bevatten. Wees bereid om wat meer geld neer te tellen voor een goede zonnebril: het loont! Een dergelijke zonnebril beschermt je ogen en de delicate huid om je ogen tegen de felle UV stralingen. Een tip voor het aankopen van een zonnebril met UV filter: vraag de verkoper (of check het label) of de zonnebril een beschermingspercentage van 99 a 100 procent heeft.

3. Draag een hoed

Een hoed of pet is wellicht niet het meest charmante stranditem, maar het is o zo effectief. De meest verbrandingsgevoelige zones van je gezicht worden zo beschermd. Zorg dat je een pet hebt met een relatief grote klep: je neus, voorhoofd en hoofdhuid moeten uit de zon zijn.

4. Zoek rond middaguur de schaduw op

Rond 12 uur is de zon het felst. Als de zon het hoogst aan de hemel staat, zijn de UV stralen het sterkst. Zorg dat je rond die tijd een parasol boven je hoofd hebt of ergens in de schaduw van een strandtent vertoeft. Ook in de schaduw kun je overigens flink verbranden: oppervlakten als water en zand reflecteren de zon. Check, voordat je van huis gaat de UV index van het KNMI, zodat je een indicatie hebt van de zonkracht die dag.

5. Kleed je goed aan

Naast zonnebrand kan kleding goede bescherming bieden tegen schadelijke UV-straling. Over het algemeen geldt dat donkere kleding iets meer bescherming biedt dan lichte kleding. Zo heeft een t-shirtje een beschermingsfactor van 5. Omdat dat wel werkt, maar nog niet effectief genoeg is, zijn er inmiddels ook kledinglijnen op de markt die je kunt dragen in de felle zon. Ook voor kinderen is er anti-UV kleding.

6. Kinderen in de zon

KWF Kankerbestrijding raadt aan kinderen tussen 12.00u en 15.00u uit de zon te houden. Kinderen jonger dan 1 jaar zouden helemaal uit de zon gehouden moeten worden. Smeer de kleintjes goed in (factor 20 of hoger), minimaal een half uur voordat ze naar buiten gaan en herhaal dit elke 2 uur. Houd een t-shirt en petje bij de hand.

In 2010 lanceerde KWF Kankerbestrijding een app die een persoonlijk zonbeschermingsadvies genereert.

Fijne (beschermde) zomer gewenst!