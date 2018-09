Dé grootste vakantieblunders van de VROUW-redactie

Corina: "In het Spaans de Italiaanse gastheer begroeten en dat vol overtuiging volhouden: de.hele.vakantie! Hij vertelde het me de laatste dag ..."

Daphne: "Ik was net gescheiden en besloot mezelf en de kinderen te trakteren op een luxe vakantie op Rhodos om even helemaal tot rust te komen. Het resort was perfect, alleen had ik één ding over het hoofd gezien ... de locatie! Het hotel lag namelijk precies náást het vliegveld. Vliegtuigen die dag en nacht laag overscheren, ik kon de deur van mijn appartement niet eens openzetten vanwege de geluidshinder. Bij het zwembad was het niet te doen. Ik kwam vermoeider terug dan dat ik heen ging."

Marion: "Half drie 's middags bij een véél te rustige incheckbalie in Kuala Lumpur arriveren en dan tot de ontdekking komen dat er niet half drie 's middags maar half drie 's nachts op het vliegticket staat."

Marion: "Toen ik voor het eerst in Thailand aan het strand lag, dacht ik dat factor 30 wel voldoende was. Niet dus. Binnen 1,5 uur verbrandde ik zo erg, dat ik me daarna 4 dagen moest opsluiten in de hotelkamer. Ik had hoge koorts en kon geen enkel ander kledingstuk aan mijn lijf verdragen dan een natte handdoek. Het heeft nog lang geduurd voordat ik weer in de zon kon. Zonde van mijn vakantie!"

Eline: "Weten dat je niet tegen vet eten kan én toch in het hotel die veel te vette baklava bestellen om vervolgens doodziek- met uitdrogingsverschijnselen - in het ziekenhuis te belanden. Oorzaak? Té vet eten!"

Wij zijn vast niet de enige die wel eens een blunder hebben begaan op vakantie. Deel vooral hieronder ook jullie blunders met ons. Wij zijn heel benieuwd!