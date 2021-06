Zoveel moet het brilletje van Harry Potter opleveren

Daniel Radcliffe met het brilletje in The Deathly Hallows. Ⓒ ANP/ HH

Amsterdam - Er is het afgelopen jaar flink wat geld opgepot tijdens de coronacrisis. Wie daar nog geen bestemming voor gevonden heeft, zou kunnen overwegen de hoed die Harrison Ford ooit droeg in Indiana Jones & The Temple of Doom aan te schaffen of het brilletje van Harry Potter uit The Deathly Hallows. Er gaan de komende drie dagen ruim 1300 film- en tv-’schatten’ onder de hamer tijdens een mega-veiling in Los Angeles.