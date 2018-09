Cel geëist tegen vrouw die dode moeder meenam

Volgens het OM had de dochter financiële problemen en was ze bang het huis van haar moeder kwijt te raken. Zo lang de oude vrouw niet dood was verklaard, hoopte ze dat de AOW en het pensioen zouden worden doorbetaald.

De politie haalde na de verdwijning van de twee vrouwen in mei alles uit de kast om ze te vinden. Het onderzoek strekte zich uit naar Duitsland, Polen en Tsjechië. Toen de 57-jarige vrouw werd teruggevonden zei ze eerst niet te weten waar haar terminale en demente moeder was.

Ze vertelde dat ze aan haar moeder had beloofd nog één keer naar het huis van haar grootouders in Duitsland te gaan. Daarna zouden ze zijn doorgereden naar Tsjechië. Ze waren daar volgens de vrouw toevallig een Poolse man in een camper tegengekomen. Hij zou de oude vrouw tegen betaling naar Nederland brengen, waarna hij met moeder en al was verdwenen.

Uiteindelijk gaf de vrouw toe dat haar moeder al in Nederland was overleden en in een bos lag in de buurt van het Tsjechische Harachov. Daar werd het lichaam in augustus inderdaad aangetroffen.