Poetin bevestigt dat raketaanvallen vergelding zijn voor aanslag op brug, dreigt met meer

Poetin spreekt over een „terroristische aanval” op de verkeersbrug. Hij zei dat het Kremlin altijd een hard antwoord heeft op terroristische acties tegen Rusland. Als de Oekraïense „terroristische acties” doorgaan volgen er meer aanvallen, waarschuwde de Russische leider. De aanvallen met langeafstandsraketten waren gericht op de Oekraïense infrastructuur voor energie en militaire communicatie.

Bekijk ook: Poetin dag na verjaardag getrakteerd op explosie op prestigieuze Krimbrug

De aanvallen zijn inmiddels voorbij. Het defensieministerie in Moskou heeft gemeld dat alle beoogde doelen zijn geraakt.

Speeltuin

De explosies in Kiev waren kort na 08.00 uur lokale tijd te horen. Op sociale media spreken mensen over vijf explosies. Een functionaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat er een raket is ingeslagen vlakbij het hoofdkwartier van de Oekraïense geheime dienst en het kantoor van president Volodimir Zelenski.

De beschietingen van Kiev vielen samen met de ochtendspits. Op een van de drukste verkeersknooppunten van de metropool sloeg een aanval een enorme krater in de weg. Meerdere voertuigen werden compleet verwoest en omliggende gebouwen liepen schade op. Ook naast een speeltuin in een stadspark is een krater geslagen. Inwoners zijn opgeroepen een veilig heenkomen te zoeken in schuilplaatsen zoals de metro.

Ⓒ ANP

De aanvallen op de hoofdstad worden omschreven als de meest intense sinds de eerste dagen van de oorlog. Een getuige sprak over een vuurbal boven de stad. Burgemeester Klitsjko zei dat „Russische terroristen” de stad beschieten met raketten.

Zelenksi laat op berichtendienst Telegram van zich horen. „Op de 229e dag van de oorlog proberen ze ons te vernietigen en ons van de aardbodem te vegen. Helaas zijn er doden en gewonden.” Verder roept Zelenski burgers op hun schuilplaatsen niet te verlaten „Zorg goed voor jezelf en je dierbaren. Laten we volhouden en sterk zijn.”

Tekst gaat verder onder de foto en tweets.

Explosies vonden plaats in verschillende steden in Oekraïne.

Een verslaggever van de BBC was live op tv toen de explosies te horen waren:

Generaal Valeriy Zaluzhnyi, de opperbevelhebber van de Oekraïense strijdkrachten, heeft op Twitter laten weten dat ’er maandagochtend 75 raketten zijn gelanceerd’. „41 daarvan zijn geneutraliseerd door onze luchtverdediging.”

Dode bij aanval op Zaporizja

In de nacht van zondag op maandag werd ook een aanval uitgevoerd op Zaporizja. Dat meldt burgemeester Anatoly Kurtev op Telegram. „Deze nacht hebben Russische terroristen opnieuw het leven van een burger genomen. Bij de aanval is één dode gevallen. Vijf mensen raakten gewond. Onder de gewonden is een kind dat snijwonden heeft door glasscherven.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Een ravage in Kiev. Ⓒ ANP / Associated Press

Reacties

Nederland veroordeelt de „afschuwelijke” raketaanvallen door Rusland op Oekraïne, schrijft premier Mark Rutte op Twitter. „Poetin lijkt niet te begrijpen dat de wil van de Oekraïense bevolking niet te breken is”, aldus de minister-president. Rutte benadrukt dat Nederland Oekraïne blijft steunen.

Buitenlandminister Wopke Hoekstra schreef „geschokt” te zijn door de recente raketaanvallen. Hij herhaalde dat Nederland Oekraïne bijstaat in de oorlog. „Wat er ook gebeurt, Poetin mag deze oorlog niet winnen.”

De leiders van de G7 praten dinsdagmiddag in een ingelaste vergadering gezamenlijk met president Zelenski over de verwoestende aanvallen.

’Schuil op een veilige plek’

Nederlanders die nu in Oekraïne verblijven moeten vertrekken zodra dat veilig kan, adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om te schuilen op een veilige plek en pas te gaan wanneer dat kan.

Het reisadvies voor Oekraïne was al volledig rood. Dat houdt in dat het ministerie alle reizen afraadt. Toch afreizen naar rood gebied is iemands eigen verantwoordelijkheid, aldus de site van het departement: „Buitenlandse Zaken kan u niet of waarschijnlijk niet helpen als u in de problemen komt.”