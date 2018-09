Boorplatform Shell naar Alaska vertrokken

Vrijdag voer het eerste schip van Shell uit. Het Nederlands-Britse energieconcern wil vanaf deze zomer met twee platforms boorwerkzaamheden uitvoeren in de Chukchi Zee bij Alaska. Die boringen zijn onder voorwaarden toegestaan. De verwachting is dat er vele miljarden vaten aan olie kunnen worden gewonnen. Volgens Shell zijn de boringen essentieel om verzekerd te zijn van energievoorziening in de toekomst.

