LIVE | Dodental corona in Nederland gestegen naar 12

Bekijk hier het liveblog van vrijdag 13 maart

Het aantal sterfgevallen door het nieuwe coronavirus in Nederland is zaterdag gestegen naar twaalf, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vrijdag stond het dodental nog op tien. Het totale aantal mensen bij wie het virus is vastgesteld, is met 155 omhoog gegaan naar 959.

De twee doden betreffen net als de andere gevallen oudere patiënten met onderliggend lijden. In totaal zijn 136 patiënten opgenomen of opgenomen geweest in een ziekenhuis.

Zaterdag zijn minder nieuwe positieve testen gemeld dan vrijdag, toen het er 190 waren. Volgens RIVM komt dat omdat het testbeleid is aangepast. Vanaf donderdag worden mensen met milde klachten niet meer getest omdat er een landelijke maatregel is om thuis te blijven bij de eerste klachten. Maar er wordt wel meer getest onder risicogroepen.

Het is volgens RIVM nog te vroeg om het effect te zien van de oproep die de overheid donderdag deed om sociale contacten te verminderen.

Dit zijn de andere hoofdpunten uit de coronacrisis, deze punten worden in dit artikel uitgelegd. De lijst wordt gedurende de dag aangevuld:

België meldt vierde dode coronavirus en 133 nieuwe gevallen

Keukenhof stelt opening uit, financiële gevolgen zijn groot

Spanje roept inwoners op thuis te blijven , werken mag nog wel

, werken mag nog wel Coronatesttent voor academisch ziekenhuis in Maastricht

voor academisch ziekenhuis in Maastricht In dag tijd meer dan 1500 virusbesmettingen erbij in Spanje

erbij in Spanje Onrust in Belgische gevangenis over coronavirus

in Belgische gevangenis over coronavirus Distributie levensmiddelen draait op maximale capaciteit

KLM haalt reizigers terug uit Suriname

uit Suriname Koper wacht weken op stukje goud door coronacrisis

Ook Marokko sluit het luchtruim voor vluchten van en naar Nederland. Diezelfde maatregelen gelden ook voor België, Duitsland, Portugal, China, Spanje, Italië, Frankrijk en Algerije. Wanneer het vliegverkeer wordt hervat, is niet bekendgemaakt.

voor vluchten van en naar Nederland. Diezelfde maatregelen gelden ook voor België, Duitsland, Portugal, China, Spanje, Italië, Frankrijk en Algerije. Wanneer het vliegverkeer wordt hervat, is niet bekendgemaakt. KLM -bemanningslid besmet met coronavirus, veertien dagen in quarantaine.

-bemanningslid besmet met coronavirus, veertien dagen in quarantaine. Uitvaart ereburger Harderwijk uitgezonden op lokale zender.

Tsjechië zit vrijwel op slot vanwege het coronavirus . Alleen supermarkten, apotheken en benzinestations zijn nog open. Restaurants, cafés, musea, bioscopen en scholen zijn allemaal dicht. Dat duurt tot zeker 24 maart, aldus de autoriteiten.

zit vanwege het . Alleen supermarkten, apotheken en benzinestations zijn nog open. Restaurants, cafés, musea, bioscopen en scholen zijn allemaal dicht. Dat duurt tot zeker 24 maart, aldus de autoriteiten. Saudi-Arabië gaat twee weken lang vluchten uit het buitenland weren. Ook vertrekken er geen vliegtuigen meer naar andere landen. De maatregel gaat zondag in.

gaat twee weken lang vluchten uit het buitenland weren. Ook er meer naar andere landen. De maatregel gaat zondag in. Iedereen die Nieuw-Zeeland binnenwil, moet veertien dagen in quarantaine . Ook mogen er tot 30 juni geen cruiseschepen aanmeren.

binnenwil, moet in . Ook mogen er tot 30 juni geen cruiseschepen aanmeren. In Luxemburg is de eerste dode gevallen door corona. Het gaat om een 94-jarige inwoner. In het land zijn tot dusver 38 besmettingen gemeld.

is de gevallen door corona. Het gaat om een 94-jarige inwoner. In het land zijn tot dusver 38 besmettingen gemeld. Het Huis in de VS stemt voor een pakket aan noodmaatregelen tegen het coronavirus.

stemt voor een pakket aan tegen het coronavirus. Het Amerikaanse ministerie van Defensie brengt naar buiten dat alle binnenlandse reizen voor militairen, burgerpersoneel en hun families worden stilgelegd . Die maatregel zal gelden tot 11 mei.

voor militairen, burgerpersoneel en hun families worden . Die maatregel zal gelden tot 11 mei. Nieuw-Zeeland heeft de nationale herdenkingsdienst voor de aanslagen op moskeeën in Christchurch , die zondag zou worden gehouden, afgeblazen vanwege het coronavirus.

heeft de voor de aanslagen op moskeeën in , die zondag zou worden gehouden, vanwege het coronavirus. Ook Bonaire sluit het luchtruim voor Europese vluchten. Die maatregel geldt in ieder geval tot 30 maart.

Het aantal besmettingen in Latijns-Amerika breidt zich flink uit.

Ook McDonald’s-restaurants komen met maatregelen tegen het coronavirus. Zo kan er bij de McDrive alleen nog contactloos worden betaald en dragen medewerkers handschoenen.

komen met maatregelen tegen het coronavirus. Zo kan er bij de McDrive alleen nog contactloos worden betaald en dragen medewerkers handschoenen. Het personeel in het hoofdkantoor van de Verenigde Naties (VN) in New York is vrijdag vanwege het nieuwe coronavirus naar huis gestuurd. De medewerkers moeten de komende weken van huis uit werken tenzij hun aanwezigheid essentieel is.

België meldt vierde dode coronavirus en 133 nieuwe gevallen

België meldt 133 nieuwe gevallen van het coronavirus. Daarmee staat het totaalaantal positieve testen in het land nu op 689, maakte de Belgische overheid zaterdag bekend op een persconferentie.

Ook werd bekend dat voor de vierde keer iemand in België is overleden aan het longvirus. Het slachtoffer is volgens de autoriteiten een tachtiger.

In België zijn tot nu toe 10.500 tests afgenomen die vervolgens zijn onderzocht. Verreweg de meeste nieuwe besmettingen komen uit Vlaanderen. 97 mensen liggen in het ziekenhuis door het virus, van wie 24 op de intensive care.

Keukenhof stelt opening uit, financiële gevolgen zijn groot

Keukenhof kan niet zoals de bedoeling was volgende week zaterdag openen vanwege het coronavirus. De bloemententoonstelling in Lisse mikt nu op 1 april. Het verbod op bijeenkomsten met meer dan honderd personen om verspreiding van het virus tegen te gaan, geldt tot eind deze maand.

Keukenhof is een belangrijke toeristische attractie. Jaarlijks wordt de bloemententoonstelling bezocht door ruim een miljoen mensen, van wie velen uit het buitenland. Volgens de organisatie zijn de financiële gevolgen groot „voor alle betrokkenen.” Meer details wilde Keukenhof daarover zaterdag niet geven.

De bloemententoonstelling gaat elk jaar op of rond 21 maart open.

Spanje roept inwoners op thuis te blijven, werken mag nog wel

De Spaanse regering roept alle Spanjaarden op thuis te blijven om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Dat meldden verschillende Spaanse media zaterdag.

Volgens de krant El Mundo adviseert de overheid in Madrid dat inwoners alleen nog voor voedsel, medicijnen, zorg, werk of ’andere noodgevallen’ de deur uit mogen. Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken krijgt als noodmaatregel de controle over alle politiekorpsen in het land.

In Spanje zijn nu meer dan 5753 mensen besmet met het coronavirus. Zaterdag werd bekend dat het aantal nieuwe gevallen explosief is gestegen met meer dan 1500. Het aantal doden als gevolg van het virus staat in Spanje nu op 136.

Coronatesttent voor academisch ziekenhuis in Maastricht

Voor het ziekenhuis in Maastricht wordt zaterdag een grote tent opgebouwd in verband met de crisis rond het coronavirus. In die tent kunnen binnenkort mensen met luchtwegklachten een CT-scan krijgen. Deze scan maakt een eerste schifting mogelijk van wie eventueel virusklachten en wie andere longproblemen heeft, bijvoorbeeld als gevolg van een bacterie of een schimmel.

Dat zei een woordvoerder van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) zaterdag naar aanleiding van berichtgeving hierover op 1Limburg. De zogenoemde triagetent wordt opgebouwd op de parkeerplaats bij de spoedeisende eerste hulp.

„Nu komen patiënten met luchtwegklachten terecht op de spoedeisende eerste hulp en moeten ze urenlang in isolatie in afwachting van de resultaten van een laboratoriumtest”, legt een woordvoerder van het MUMC+ uit. „Middels de CT-scanner in de tent kunnen deze mensen nog voor ze het ziekenhuis in komen gescreend worden. De scan maakt duidelijk of het al dan niet om virale klachten gaat. Het is geen definitieve test, want die moet via het lab, maar we kunnen zo wel al een eerste schifting maken.”

Deze methode scheelt volgens de woordvoerder ook aan capaciteit, want de isolatieplaatsen zijn beperkt. „Het is niet zo dat het water ons tot aan de lippen staat, maar we houden rekening met een groeiende toeloop.”

In dag tijd meer dan 1500 virusbesmettingen erbij in Spanje

In Spanje zijn in één dag tijd meer dan 1500 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat maakten de autoriteiten zaterdag bekend. In totaal zijn in Spanje nu meer dan 5753 mensen besmet. Het aantal doden als gevolg van het virus staat er op 136.

In heel Spanje is zaterdag de noodtoestand uitgeroepen om de bestrijding van het virus beter aan te kunnen pakken.

Met de noodtoestand kan de overheid bijvoorbeeld burgers verplichten ergens te blijven of niet meer te komen. De overheid kan mensen ook tot dienstverlening verplichten. Ze kan bovendien ondernemingen of instellingen tijdelijk overnemen, producten rantsoeneren of andere ingrijpende maatregelen nemen om de voorziening van bijvoorbeeld voedsel of drinkwater veilig te stellen.

Spanje is na Italië het hardst getroffen land van Europa.

Onrust in Belgische gevangenis over coronavirus

Zo’n 95 gedetineerden in de gevangenis van het Belgische Dendermonde weigeren na de ochtendwandeling weer naar binnen te gaan. De gevangenen eisen maatregelen vanwege het nieuwe coronavirus.

Er is kleding in brand gestoken en de toestand is onrustig bij het complex, meldt het Belgische directoraat-generaal dat over de penitentiaire inrichtingen gaat. In de gevangenis is rookontwikkeling ontstaan, ook in de cellen. De brandweer en politie zijn ingeschakeld.

De gedetineerden eisen mondkapjes en willen dat bezoek opnieuw wordt toegelaten. Als voorzorgsmaatregel werd door de leiding al het bezoek tot 3 april opgeschort. De gevangenen kregen 20 euro extra beltegoed als compensatie.

„Onze mensen zijn ter plaatse en onderhandelen nu met de gedetineerden”, zegt burgemeester Piet Buyse van Dendermonde over de situatie. „Ik heb er vertrouwen in dat het snel tot een oplossing zal komen.”

Distributie levensmiddelen draait op maximale capaciteit

De ongeveer vijftig distributiecentra van supermarkten in Nederland draaien momenteel op maximale capaciteit om de tekorten aan voorraden in de Nederlandse supermarkten aan te vullen. Vele honderden extra vrachtwagens worden dit weekend ingezet om de winkels van producten te voorzien. Dat zegt directeur Marc Janssen van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de brancheorganisatie die de belangen van de supermarkten en foodservicebedrijven behartigt.

Janssen denkt dat pas na dit weekend de voorraden in de winkels weer grotendeels op normaal niveau zijn: „Zowel in de distributiecentra als in de winkels wordt met man en macht gewerkt en waar nodig extra personeel ingezet om alle schappen gevuld te krijgen. De situatie is al aan het verbeteren, achterstanden worden ingehaald, maar ik vrees dat dat dit weekend nog niet helemaal gaat lukken.” Het CBL benadrukt dat er voldoende voorraden in de distributiecentra liggen.

Het CBL vermoedt dat de supermarkten goede omzetten draaien, maar heeft daarover nog geen concrete cijfers.

Wetenschappers claimen vondst antilichaam tegen COVID-19

Wetenschappers van het Erasmus MC en de Universiteit Utrecht claimen de vondst van een antilichaam tegen Covid-19. De wetenschappelijke publicatie van de groep van tien wetenschappers ligt ter beoordeling klaar bij het toonaangevende tijdschrift Nature, meldt Erasmus Magazine, dat de ontdekking een wereldprimeur noemt.

„Het antilichaam voorkomt dat het virus nog kan infecteren en kan bovendien goed helpen bij de opsporing van het virus”, zegt hoogleraar celbiologie Frank Grosveld, een van de ontdekkers namens het Erasmus MC. „We proberen nu een farmaceut aan boord te krijgen - dat ziet er overigens goed uit - die het antilichaam op grote schaal kan produceren als medicijn.”

Bekijk ook: Zo wapen je jouw immuunsysteem tegen corona

Bekijk ook: Autoriteiten kraken zelftesten corona

Het artikel met bevindingen van de wetenschappers is donderdag al gepubliceerd op een website met de naam BioRxiv, waarop biologen hun onderzoek kunnen publiceren en waarop collega’s kunnen reageren. In de samenvatting wordt gesproken over een antilichaam tegen SARS2, het coronavirus dat de huidige pandemie met Covid-19 veroorzaakt.

Testen kost maanden

Het antilichaam kan helpen bij de opsporing en preventie van deze vorm van corona-infectie. Volgens Erasmus Magazine moet het antilichaam nog op mensen getest worden, een proces dat maanden vergt.

In het artikel zegt Grosveld dat hij en zijn collega-onderzoekers al een antilichaam hadden geïsoleerd vóór de huidige pandemie. „Van het eerdere onderzoek hadden we nog ongeteste antilichamen in de ijskast staan die niet met alle drie de mutaties reageerden, maar wel met SARS1. Toen de huidige crisis - SARS2 - uitbrak hebben we meteen getest of de antilichamen die met SARS1 reageerden ook reageren op SARS2 en vonden we het nu gepubliceerde antilichaam.”

Grosveld zegt dat de antistof naast de ontwikkeling van het medicijn ook kan worden gebruikt om een diagnostische test op te zetten. „Eentje die iedereen gewoon thuis kan doen zodat mensen makkelijk weten of ze een infectie hebben of niet.”

Belangrijke stap in ontwikkeling medicijn

De vinding is vooral belangrijk voor het maken van een medicijn, aldus Grosveld. „Als je dit als patiënt zou nemen dan is de verwachting - en dat is nog maar een verwachting - dat de infectie in de patiënt gestopt kan worden.” Een echte oplossing is volgens hem een vaccin. „Daar werken anderen aan. Een vaccin ontwikkelen duurt echter al gauw twee jaar. Het medicijn van ons is er, als het allemaal werkt, eerder.”

Medewerker van KLM positief getest

Een medewerker van de KLM is in Taiwan positief getest op Covid-19. Dat heeft de KLM zaterdag bevestigd. Hij zit in voor veertien dagen in quarantaine. Het gaat volgens de luchtvaartmaatschappij om een „bemanningslid” van een KLM-toestel dat afgelopen dinsdag in Taipei aankwam. De KLM doet uit privacyoverwegingen geen mededelingen over zijn functie.

Het door de KLM voor het coronavirus ontwikkelde gezondheidsprotocol is direct in werking gesteld, in samenwerking met de autoriteiten in Taipei, zegt de luchtvaartmaatschappij. „De medewerker zal 14 dagen in quarantaine blijven. KLM houdt de situatie nauwlettend in de gaten en staat continu in contact met nationale en internationale gezondheidsautoriteiten en luchtvaartinstanties”, aldus de KLM.

Maastricht UMC+ bouwt tent voor eerste opvang coronapatiënten

Ziekenhuis Maastricht UMC+ bouwt een grote triagetent op de parkeerplaats bij de spoedeisende hulp. Dat is een extra maatregel in verband met het coronavirus, meldt 1Limburg.

De bouw van de tent is zaterdagochtend begonnen. De tent moet in de loop van volgende week operationeel zijn.

In de triagetent kunnen artsen de ernst van de klachten per patiënt beoordelen en beslissen welke patiënten het snelst geholpen moeten worden. Het ziekenhuis verwacht een grotere toeloop van patiënten dan normaal.

Uitvaart in Harderwijk uitgezonden op lokale zender

Vanwege de corona-uitbraak wordt de uitvaart van de Harderwijkse ereburger Dim van Rhee komende dinsdag live uitgezonden op lokale zender HK13. Door de maatregelen van het kabinet kan immers maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn bij de begrafenis.

Dat meldt de Stentor. Van Rhee overleed afgelopen zondag op 74-jarige leeftijd. De Harderwijker was gedurende zijn leven in tal van besturen en organisatiecomités actief. De verwachting is dat de belangstelling voor zijn uitvaart groot is. Maar vanwege de coronamaatregelen mogen er maximaal honderd mensen aanwezig zijn bij de begrafenis.

Noodmaatregelen VS

In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is zaterdag een pakket noodmaatregelen aangenomen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Amerikanen krijgen onder meer betaald ziekteverlof en kunnen zich gratis laten testen op het besmettelijke virus. Ook wordt extra geld gepompt in Medicaid, het zorgprogramma voor de allerarmsten. Verder gaan de werkloosheidsuitkeringen omhoog en worden voedselbanken extra aangevuld.

Het maatregelenpakket moet nog wel door de Senaat, die zich er volgende week over buigt. President Donald Trump heeft al gezegd voorstander van de maatregelen te zijn. Hij kondigde vrijdag de noodtoestand af in de VS, waardoor 50 miljard dollar vrijkomt voor staten om maatregelen te treffen tegen het longvirus.

Coronavirus breidt zich uit in Latijns-Amerika

Het aantal landen in Midden- en Zuid-Amerika dat te maken heeft met coronabesmettingen groeit gestaag. Guatemala, Paraguay, Venezuela, Uruguay en Suriname hebben vrijdag (lokale tijd) hun eerste ziektegevallen gemeld. In Ecuador is de eerste dode gevallen, terwijl in Argentinië het dodental op twee staat. In Latijns-Amerika zijn tot nu toe vijf mensen overleden.