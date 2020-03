LIVE | Erasmus MC en UU claimen vondst antilichaam tegen COVID-19

„Het antilichaam voorkomt dat het virus nog kan infecteren en kan bovendien goed helpen bij de opsporing van het virus”, zegt hoogleraar celbiologie Frank Grosveld, een van de ontdekkers namens het Erasmus MC.

Het artikel met bevindingen van de wetenschappers is donderdag al gepubliceerd op een website met de naam BioRxiv, waarop biologen hun onderzoek kunnen publiceren en waarop collega’s kunnen reageren. In de samenvatting wordt gesproken over een antilichaam tegen SARS2, het coronavirus dat de huidige pandemie met COVID-19 veroorzaakt.

Testen kost maanden

Het antilichaam kan helpen bij de opsporing en preventie van deze vorm van corona-infectie. Volgens Erasmus Magazine moet het antilichaam nog op mensen getest worden, een proces dat maanden vergt.

Dit zijn de andere hoofdpunten uit de coronacrisis, deze punten worden in dit artikel uitgelegd. De lijst wordt gedurende de dag aangevuld:

Ook Bonaire sluit het luchtruim voor Europese vluchten. Die maatregel geldt in ieder geval tot 30 maart.

Het aantal besmettingen in Latijns-Amerika breidt zich flink uit.

Ook McDonald’s-restaurants komen met maatregelen tegen het coronavirus. Zo kan er bij de McDrive alleen nog contactloos worden betaald en dragen medewerkers handschoenen.

Het personeel in het hoofdkantoor van de Verenigde Naties (VN) in New York is vrijdag vanwege het nieuwe coronavirus naar huis gestuurd. De medewerkers moeten de komende weken van huis uit werken tenzij hun aanwezigheid essentieel is.

Coronavirus breidt zich uit in Latijns-Amerika

Het aantal landen in Midden- en Zuid-Amerika dat te maken heeft met coronabesmettingen groeit gestaag. Guatemala, Paraguay, Venezuela, Uruguay en Suriname hebben vrijdag (lokale tijd) hun eerste ziektegevallen gemeld. In Ecuador is de eerste dode gevallen, terwijl in Argentinië het dodental op twee staat. In Latijns-Amerika zijn tot nu toe vijf mensen overleden.