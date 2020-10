Nederland kampt met tekort aan virusremmer remdesivir

Ziekenhuizen kunnen het medicijn op dit moment niet bestellen, melden het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid in het FD.

„Het is heel erg vervelend”, zegt een woordvoerder van het ministerie van VWS. „Wij zijn al weken in gesprek met de Europese Commissie om meer remdesivir deze kant op te krijgen.” De Europese Commissie koopt de virusremmer centraal in en regelt de verdeling over de lidstaten. Bij het RIVM en VWS is het onbekend of er ook in andere Europese landen tekorten zijn.

Remdesivir is eind juni als eerste medicijn tegen covid-19 goedgekeurd door het Europese Medicijnenagentschap. Patiënten herstellen gemiddeld sneller dankzij het middel, dat ooit is ontwikkeld tegen hepatitis C en ebola.