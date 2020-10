Virusremmer remdesivir in Nederland is op, regels aangepast

De Europese Commissie heeft het middel centraal ingekocht voor de EU-landen. VWS heeft de laatste weken volgens de woordvoerder al steeds aangeklopt bij de commissie, omdat de voorraad van het RIVM snel slonk in verband met het stijgende gebruik van de virusremmer. De afgelopen weken loopt het aantal coronapatiënten snel op.

De ziekenhuizen hebben zelf geen voorraad remdesivir in huis. Ze moeten het middel bestellen bij het RIVM als ze dat nodig hebben. De woordvoerder weet niet hoeveel remdesivir er in Brussel is besteld voor Nederland. Hij wijst erop dat er wereldwijd een tekort is aan het middel, omdat de vraag groter is dan het aanbod.

Remdesivir 'geen wondermiddel'

Remdesivir is volgens deskundigen geen wondermiddel, maar artsen hopen wel dat het medicijn snel weer beschikbaar komt. „Als het een paar dagen niet beschikbaar is, dan is dat nog geen ramp, maar dit moet natuurlijk wel snel worden opgelost”, zegt longarts Leon van den Toorn van het Erasmus MC. Door de grote wereldwijde vraag is de aanvoer naar Nederland stilgevallen.

Aan coronapatiënten in het Rotterdamse academische ziekenhuis wordt remdesivir veelvuldig voorgeschreven, in combinatie met het middel dexamethason. Dat laatste middel is een ontstekingsremmer die al tientallen jaren bestaat.

Onderzoek duidt erop dat patiënten die dexamethason krijgen hun infectie vaker overleven, korter in het ziekenhuis liggen en minder vaak behandeling op de intensive care nodig hebben. Het wetenschappelijke bewijs dat remdesivir helpt, is iets minder eenduidig. Het bleek in een onderzoek wel het herstel te versnellen van patiënten die extra zuurstof nodig hadden, wat al snel het geval is bij opgenomen mensen met Covid-19. Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB), die richtlijnen voor artsen opstelt, noemt het als behandeloptie.

„Het is een net iets andere gedachte”, zegt Van den Toorn. „Dexamethason wordt echt aangeraden, van remdesivir wordt tot nu toe gezegd: je moet het voor een deel van de patiënten ernstig overwegen”, aldus de longarts, die tevens voorzitter is van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT). Hij schat dat het in zo’n 70 procent van de Nederlandse ziekenhuizen wordt voorgeschreven.

Voor mensen die milde klachten hebben of er juist zo slecht aan toe zijn dat ze alleen nog kunstmatig via een apparaat kunnen ademen, is niet aangetoond dat zij baat hebben bij remdesivir.

Toen remdesivir eind juni in Europa werd goedgekeurd, schreef voorzitter Ton de Boer van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) al dat het „geen wondermiddel” is.

Annelies Verbon, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Internist-Infectiologen, noemt het huidige tekort „moeilijk”, maar ze zei er op Radio 1 ook meteen bij dat remdesivir „niet de grote gamechanger” is. „Alle kleine beetjes helpen, maar er zijn andere medicijnen die meer doen”, aldus Verbon, die ook verwijst naar dexamethason.

Longarts Van den Toorn zegt dat met de huidige combinatiebehandeling nog maar ongeveer één op de vijf opgenomen coronapatiënten op de intensive care belandt. „Tijdens de eerste golf was dat ongeveer de helft.” Omdat de twee medicijnen tegelijk worden gegeven, is niet precies te zeggen hoe groot de bijdrage van ieder afzonderlijk middel precies is.

Remdesivir werd eigenlijk ontwikkeld tegen hepatitis c en werd later ingezet tegen ebola, maar tegen die ziektes bleek het medicijn van fabrikant Gilead niet goed te werken.

Regels apotheken aangepast

Ziekenhuisapotheken krijgen tijdelijk toestemming om remdesivir onderling uit te wisselen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) versoepelt de regels vanwege het tekort.

Normaal mogen ziekenhuisapotheken niet met elkaar handelen in geneesmiddelen. In dit geval is uitwisseling wel toegestaan, in elk geval tot en met 31 december, omdat sommige ziekenhuizen nog voldoende remdesivir op voorraad hebben, terwijl in andere ziekenhuizen tekorten ontstaan, aldus de IGJ. De aanvoer van het middel is stilgevallen, doordat de vraag wereldwijd groter is dan het aanbod.