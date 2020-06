Verbazing over racismedebat: ’In dit land krijg je kansen’

V.r.n.l. Lara, Renata, Gislayne, Raquel en Nick: „Als je naar Nederland komt, pas je je aan.” Ⓒ Rias Immink

In Brazilië werden ze dagelijks geconfronteerd met racisme. In Nederland nauwelijks. Brazilianen in Nederland verbazen zich over het heftige racismedebat in ons land. „Niet elke botte opmerking is racistisch.”