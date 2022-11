Premium Het beste van De Telegraaf

OORLOG IN OEKRAÏNE Russische miljardair komt om bij mysterieuze vliegcrash: derde overleden crypto-zakenman in korte tijd

Kopieer naar clipboard

Drie crypto-ondernemers komen om het leven in korte tijd: Kullander, Taran en Mushegian.

Het slachtoffer van een helikoptercrash in Zuid-Frankrijk blijkt de Russische crypto-miljardair Vyacheslav Taran (53). Dat melden Franse en Britse media. Taran was vanuit Zwitserland op weg naar Villefranche-sur-Mer in de buurt van Nice toen het toestel waarin hij zat bij Monaco in de problemen kwam. De Rus is de derde crypto-zakenman binnen een week die het leven laat.