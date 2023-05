Politie dringend op zoek naar op spoor gegooide man

De man werd kort voor half tien aangevallen door een flinke groep jongeren. Anderen stonden er joelend omheen en maakten filmpjes. Het slachtoffer werd meerdere malen tegen zijn hoofd geschopt en vervolgens op het spoor gegooid, waar hij met zijn gezicht naar de grond bleef liggen.

„We weten niet wie het slachtoffer is”, zegt een woordvoerder van de politie. „We zijn dringend op zoek. Enerzijds voor het opsporingsonderzoek, maar ook omdat op de beelden te zien is dat hij op zijn hoofd geschopt wordt. Mogelijk heeft hij letsel. Het is goed als hij een arts zou zien, als dat nog niet gebeurd is.”

Getuigen van mishandeling

Ook zoekt de politie getuigen van de mishandeling. Agenten arriveerden kort na het incident en het is nog onduidelijk wat de aanleiding was. „Het is voor ons heel lastig om te zeggen wat hieraan vooraf is gegaan”, zegt de woordvoerder.

De man was toen al wel van het spoor. Hoe hij weer op het perron is gekomen, is de vraag. Het filmpje stopt op het moment dat hij op de rails ligt. „Natuurlijk gaan we dat verder onderzoeken met camera’s op het station”, zegt de woordvoerder. Er heeft in ieder geval geen aanrijding met trein of metro plaatsgevonden.

Het slachtoffer is een man in een felblauwe jas. Hij droeg een rugzak. Getuigen kunnen de politie ook anoniem tippen. Ook over de daders is nog niets bekend. De politie vraagt om de schokkende beelden niet meer te delen.