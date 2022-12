Advocaat Taghi: ’Martelen werd door Nederland uitbesteed aan Dubai’

Die vergelijkingen trok ze tijdens een urenlang pleidooi waarmee ze wil aantonen dat het Openbaar Ministerie het recht op vervolging van Taghi heeft verspeeld door het schenden van rechtsregels.

Staatsgevaarlijk

Volgens Weski werd Ridouan Taghi de normale bescherming van een officiële uitleveringsprocedure ontnomen nadat hij in december 2019 in Dubai werd aangehouden en binnen een week „het vliegtuig in werd gesleurd op weg naar Nederland.” Dubai werkte daaraan mee, doordat het OM volgens Weski Taghi ten onrechte afschilderde als een staatsgevaarlijk man. Hij zou nauwe politieke connecties hebben met Iran, het land waarmee de Verenigde Arabische Emiraten in conflict is.

Van die connecties met Iran is volgens Weski nooit iets aangetoond. Het OM wist dat het verspreiden van die informatie tot gevolg zou hebben dat Taghi zou worden aangehouden en onder „erbarmelijke omstandigheden zou worden vastgezet en gemarteld.” Weski zegt dat er bij het Openbaar Ministerie „sprake is van een feodaal patroon op het gebied van het verkrijgen van personen en data.”

Zelfs toen Ridouan Taghi in zijn met bloed bevlekte pyjama, geboeid en geblinddoekt „als een gevangen hert” in het vliegtuig werd gezet, is hem medische hulp onthouden, aldus Weski. „Ondanks de zichtbare verwondingen waarvan hij tot op de dag van vandaag last heeft.”

’Slechte behandeling door Nederland uitgelokt’

Volgens haar collega Susanne Boersma wist Nederland van de dubieuze reputatie van Dubai op het gebied van mensenrechten, maar is er niets gedaan om toezicht te houden op zijn behandeling. Integendeel, zijn slechte behandeling zou juist zijn „gevoed en uitgelokt. In feite werd het martelen uitbesteed aan Dubai”, aldus Boersma.

Volgens Weski maakt het OM zich samen met media en sommige politici ook in Nederland schuldig aan het ’framen’ van Taghi, door hem in verband te brengen met de moorden op advocaat Derk Wiersum, Peter R. de Vries en de dreiging aan het adres van prinses Amalia en premier Rutte.

Het leidt tot een steeds grotere inperking van Taghi’s vrijheden in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, en het steeds strenger worden van wetgeving. Weski vergeleek het met Taghi met zijn voeten in beton zetten en dat langzaam maar zeker laten uitharden.

Ridouan Taghi hoorde in juni van dit jaar levenslang tegen zich eisen voor het aansturen van meerdere moorden. De advocaten gaan donderdag verder met hun pleidooi.