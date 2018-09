Explosie en brand in flat Venlo

Door een gasexplosie in een appartement van een flatgebouw aan de Gulikstraat in Venlo is zondagavond een bewoner gewond geraakt. Hij is met zware brandwonden naar het brandwondencentrum in Beverwijk gebracht, maakte de brandweer bekend. Door de explosies zijn aan de voor- en achterkant de pui uit het appartement geblazen. Vijf appartementen zijn voorlopig niet te bewonen. De oorzaak is nog niet bekend.