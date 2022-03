Boosheid en onbegrip over vleestaks: ’Na de boer is nu de slager de dupe’

Premium Financieel

Tulpenbollenhandel in spanning over belangrijke exportmarkt Rusland

Exporteurs van tulpenbollen maken zich op voor een nieuw exportseizoen, maar zien door de sancties tegen Rusland en de oorlog in Oekraïne een van hun grootste exportmarkten wegvallen. ,,Er is weinig energie nodig om een tulp te laten groeien. Daarom is hij populair in Rusland.”