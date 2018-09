Zon in het zuiden, wolken in noorden

De middagtemperaturen liggen tussen 20 en 25 graden. Er is maar weinig wind. Ook in het midden van het land klaart het enigszins op. Het noorden blijft verstoken van de zon. Onder bewolking wordt het daar hooguit 16-17 graden. Morgen schijnt de zon op meerdere plekken in het gehele land. Er is weliswaar kans op wat wolkenvelden maar de zon prikt er vaker doorheen dan vandaag.

Doordat de wind naar het noorden is gedraaid, wordt het tijdelijk minder warm. Het wordt 16-19/20 graden, de hoogste waarden in het zuiden. Dat geldt ook voor dinsdag. Woensdag is de wind westelijk en wordt het weer wat warmer. De maxima liggen dan bij veel zon op 20-24 graden. Ook later in de week stijgt het kwik bij zonnige perioden onder hogedruk naar 20 graden of meer. De 30 graden halen we deze week niet.