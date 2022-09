Politie onderzoekt dood wolf bij Heerde

Vorig jaar werd een doodgeschoten wolf gevonden in de buurt van Stroe, ook op de Noord-Veluwe. Ondanks intensief onderzoek is daarvoor nog geen verdachte gearresteerd. Wel is vastgesteld dat de wolf bij Stroe daar is neergelegd. Het dier is elders doodgeschoten, bleek uit het onderzoek. Er loopt ook nog een onderzoek naar de dood van een wolf die handhavers in de bossen bij Ugchelen bij Apeldoorn vonden. De handhavers troffen een karkas aan. Uit onderzoek bleek dat de wolf onder verdachte omstandigheden was omgekomen.

De dode wolf bij Heerde is door een voorbijganger opgemerkt. De Stichting Wildaanrijdingen Nederland heeft het kadaver opgehaald en naar het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) van de Universiteit Utrecht gebracht. Daar bleek dat het dier een niet-natuurlijke dood was gestorven, waarna de politie is ingeschakeld. Het doden van een wolf is strafbaar, omdat het dier op Europees niveau op tal van manieren is beschermd. Het misdrijf kan maximaal zes jaar gevangenisstraf opleveren.

Volgens BIJ12, het bureau dat voor de provincies onder andere de wolvenzaken afhandelt, is de wolf omgekomen in het verkeer. Het gaat om een jonge, mannelijke wolf van ongeveer 35 kilo. Om welke wolf het precies gaat moet nog uit DNA-onderzoek blijken. Het kan een zwerfwolf zijn die tijdelijk in Nederland was, maar ook een nakomeling van de wolvenparen die zich in Nederland hebben gevestigd.

