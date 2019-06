ADO Den Haag niet blij met filmpje Denk

Farid Azarkan en Tunahan Kuzu in ADO-shirts. Ⓒ Twitter DenkNL

DEN HAAG - ADO Den Haag is niet blij dat twee Kamerleden van Denk woensdagavond een filmpje hebben opgenomen in het stadion van de Haagse voetbalclub. Farid Azarkan en Tunahan Kuzu waren aanwezig bij een groot maatschappelijk evenement, waarbij oud-spelers en politici in het kader van 50 jaar emigratie onder meer in ADO Den Haag-shirts tegen elkaar voetbalden. Ze maakten tussendoor een filmpje en plaatsten dat op Twitter.