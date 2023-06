Premium Het beste van De Telegraaf

Fel debat onder experts: is kunstmatige intelligentie een zegen, een vloek of ’gewoon’ een technologie?

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

De Terminator uit de gelijknamige film, HAL uit 2001: A Space Odyssey en Ultron uit The Avengers: Age of Ultron zijn drie voorbeelden van AI’s die gevaarlijk waren voor de mensheid. Ⓒ ANP/HH

LONDEN - Gaat kunstmatige intelligentie (AI) het eind van de mensheid inluiden, of is het juist een technologie die de mensheid naar een hoger plan kan tillen? Wetenschappers en andere experts op het gebied van AI voeren daar momenteel een fel debat over. Aan de ene kant zijn er de ’doemdenkers’ die een toekomst schetsen zoals Hollywood dat al deed in films als The Terminator, 2001: A Space Odyssey en The Avengers: Age of Ultron. Aan de andere kant zijn er de optimisten die kunstmatige intelligentie zien als een technologie zoals alle andere. „De ideeën dat AI ons allemaal gaat vermoorden en dat AI alles gaat genezen, zijn allebei onjuist.”