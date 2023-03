Eindhoven Airport waarschuwt reizigers voor demonstratie XR

Ⓒ ANP / Tobias Kleuver Media

EINDHOVEN - Eindhoven Airport waarschuwt reizigers voor de demonstratie van Extinction Rebellion op de luchthaven komende zaterdag. „Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor je reis van, naar of via de luchthaven”, is te lezen op de website.