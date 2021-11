Kinderen en begeleiders uit zorgcentrum in Brabant geëvacueerd wegens brand

Er is sprake van veel rook. Toch hoeven mensen aanwezig in een verzorgingshuis en basisschool, beide ook gehuisvest in het grote pand, volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio niet naar buiten. Ze laat weten dat de situatie voor nu onder controle lijkt. De brand is ontstaan in een stookruimte, de brandweer is daar aan het blussen en probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere verdiepingen.