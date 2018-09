6 dingen die je (waarschijnlijk) nog niet wist over wijn

1. Er 125 druiven nodig zijn om één wijnglas te vullen?

Aangezien bijna iedere jaargang bij een groot wijnhuis hezelfde smaakt, zou je bijna vergeten dat wijn toch écht een natuurproduct is. Afhankelijk van onder andere het weer, de hoeveelheid zon en de vruchtzetting geeft de wijnrank ongeveer 100 dagen na de bloei een mooie rijpe druif. En daarvan zijn er zo’n 100 tot 125 nodig om 1 wijnglas te vullen!

2. Je een wijnglas nooit op de kop moet zetten?

Zet jij de wijnglazen ook altijd op de kop in de kast? Je bent niet de enige! Toch is het niet vertandig. Dan trekt namelijk de geur van het kastje (hoe schoon ook) in je wijnglas en wat een muf effect geeft aan je wijn.

3. Wijn met een schroefdop ook een besmetting kan oplopen?

Je zou denken dat je wijn geen kurk (= besmetting die een wat schimmelige geur afgeeft) kan hebben als er een schroefdop op zit. Maar niets is minder waar. Een besmetting kan ook in de wijn terecht komen als er in de wijnkelder tijdens het wijnmaakproces besmette pallets staan. Dus vertrouw op je eigen neus en niet op de soort sluiting van de fles!

4. Druiven twee keer per jaar geoogst worden?

Druiven worden op het noordelijk halfrond in september/oktober geoogst. Op het zuidelijk halfrond doen ze dit in februari/maart, omdat de seizoenen daar precies omgedraaid zijn. Als je dus echt sprankelfrisse rose wilt drinken deze zomer, kies je voor een rose uit bijvoorbeeld Australië, Chili of Argentinië met jaargang 2015 op de fles. Vers van de pers!

5. Duurdere wijn (vaak) lekkerder is?

Bij wijn zit je met een aantal vaste kosten per fles. Met name de accijnzen zijn hoog, de BTW valt ook niet mee en dan heb je nog de kosten voor het glas, het etiket, de dop, de omdoos, het vervoer naar Nederland en het bottelen. Dus de sluitpost is altijd de wijn zelf. Dus als je voor een ‘heel mooi koopje’ gaat, dan is meestal de wijn ook echt goedkoop. Een beetje meer uitgeven per fles geeft daarom vaak meteen een veel betere wijn in je glas.

6. Je wijn kunt invriezen?

Vind je het ook zo zonde om wijn door de gootsteen te moeten spoelen, omdat je de fles niet leeg krijgt? Ik leg tegenwoordig de fles met het restantje en een dop gewoon in de vriezer. Dan kan ik het makkelijk ontdooien en gebruiken als ik ermee wil koken. Of ik schenk het over in diepvriesblokjes zakjes, dan is het handig te portioneren. Lekker in je spaghettisaus of zeer handig voor risotto.

