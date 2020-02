Belg verminkt eigen baby met stukgeslagen wijnglas

De moeder van het baby’tje Milane had op dinsdagavond afgesproken met een vriend. In een pizzeria in het centrum van de Belgische plaats had ze een dinertje gepland. Christian, de vader van het kindje, stormde plotseling de zaak binnen.

Eerst richtte hij zijn woede op zijn vrouw. Maar omdat zij daar niet echt op reageerde, haalde hij uit naar zijn eigen kind. De baby lag op dat moment in de armen van de vriend van de vrouw. „Wellicht kon hij het niet verkroppen dat zijn vrouw naar een restaurant ging met een vriend”, zo meldt Het Nieuwsblad.

Kunstmatige coma

De man greep een wijnglas van de tafel en duwde het in het gezichtje van de baby. De kleine bloedde flink en werd ter plaatse geholpen door een arts. Uiteindelijk werd het kind opgenomen in een ziekenhuis in Luik. Daar onderging de baby een spoedoperatie. Momenteel wordt Milane kunstmatig in coma gehouden.

Vader Christian wordt door de onderzoeksrechter in België verdacht van poging tot moord. Hij zit momenteel vast in de gevangenis van Lantin.