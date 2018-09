Pinkpop begint zonnig en zinnig

Muse is dé band om op je festivalpodium te hebben deze week. Nieuw album Drones is nog echt nieuw nu en de eerste driekwart van die plaat willen ook wij héél graag live horen. De drie zullen daarom vanavond ouderwets de volumeknop en windmachine opendraaien. Dik zestigduizend Pinkpoppers die daar althans op rekenen.

Voorprogramma

Het ’voorprogramma’ van de Britten mag er ook zijn. Limburg trapt traditiegetrouw af, dit jaar is voor de vrolijke folkband Jick Munro & The Amazing Laserbeams gekozen. Op het Mainstage opent rapveteraan Ice-T het bal, samen met metalband Body Count.

Kaliber

Even verderop op het affiche treffen we twee bands van kaliber. Geheel verschillend kaliber weliswaar, maar zowel het heftige Faith No More (19.15 uur 3FM Stage) als het mooie Elbow (20.15 uur Mainstage) behoeft weinig introductie bij een beetje muziekliefhebber. Ook Slash kan rusten op de nodige lauweren, maar kiest al een paar jaar liever samen met Myles Kennedy voor zijn band The Conspirators. De oud-Guns ’N Roses-gitarist staat om 21.15 uur op hetzelfde podium op Faith No More.

Singer-songwriters

Verder vallen nog twee singer-songwriters op. George Ezra om te beginnen, die tijdens etenstijd, 18.15 uur, het hoofdpodium op wordt gestuurd. Gavin ’The book of love’ James staat aansluitend op het Brand Bier Podium.

Gevarieerd

Al met al vormt dit voor zo’n eerste dag een behoorlijk sterk en vooral gevarieerd programma. Eén waar vooral de liefhebber van het harde gitaarwerk aan zijn trekken zal komen, maar waar aanhangers van wat subtieler werk zich ook niet hoeven te vervelen.

Moeten vanavond alleen die weergoden nog meewerken. Want Muse zorgt echt al voor genoeg vuurwerk...