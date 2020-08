LIVE | Stille tocht voor doodgestoken Alice (15) in Rotterdam

Deelnemers zijn opgeroepen om witte rozen en kaarten mee te nemen. Met de stille tocht wil de familie van het slachtoffer stilstaan bij zinloos geweld.

Wat er zich exact in de woning aan de Mathenesserdijk heeft afgespeeld, is nog een raadsel. Volgens bekenden had het slachtoffer Alice een afspraak met de andere tiener in diens woning. Daarbij ging het mis en zou de 16-jarige S. haar hebben neergestoken. De tiener overleed ter plekke ondanks verwoede poging van de hulpdiensten om haar te redden.

Voorarrest verlengd

Het 16-jarige meisje dat ervan verdacht wordt de 15-jarige Alice in Rotterdam te hebben doodgestoken blijft veertien dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris in Rotterdam vrijdagmiddag besloten.

Volgens het Openbaar Ministerie wordt de tiener verdacht van moord dan wel doodslag. Over het motief is nog niets bekend. Justitie stelt dat het onderzoek nog loopt en dat er geen verdere mededelingen worden gedaan.

Verslaggever Gerda Frankenhuis volgt de stille tocht.