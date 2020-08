Ruim honderd mensen lopen stille tocht voor doodgestoken Alice

Ⓒ GinoPress B.V.

Rotterdam - Ruim honderd mensen hebben vrijdagavond in Rotterdam-West meegelopen in de stille tocht voor de 15-jarige Alice, die woensdagavond in een woning aan de Mathenesserdijk is doodgestoken. De tocht begon om 18.45 uur op het Marconiplein en eindigde ruim twintig minuten later bij het huis aan de Mathenesserdijk.