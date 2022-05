Premium Het beste van De Telegraaf

Koortsachtige zoektocht naar doodsoorzaak drie toeristen op Bahama’s: ’Ze schreeuwde nog om hulp’

Een vakantie op de Bahama’s in een luxe resort bij een paradijselijk wit strand is voor Amerikaanse toeristen in een nachtmerrie veranderd. Drie vakantiegangers kwamen op mysterieuze wijze om het leven in vijfsterrenresort Sandals Emerald Bay. Een vrouw die ’s morgens wakker werd naast haar dode echtgenoot en zelf niet meer kon bewegen, ligt nog in het ziekenhuis. De autoriteiten zoeken koortsachtig naar de oorzaak van het drama en willen maar één ding weten: hoe kon dit gebeuren? Ondertussen worden steeds meer details bekend over de dramatische taferelen die zich hebben afgespeeld op het complex. „Mijn moeder kon zich niet meer bewegen en schreeuwde om hulp.”