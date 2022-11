Verbod op lachgas als drug gaat op 1 januari in

Volgens staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) leidt lachgasgebruik tot „enorme gezondheidsrisico’s.” Minister van Justitie Dilan Yeşilgöz zegt dat het verbod de politie „enorm in de handhaving” gaat helpen. „Met het verbod kan de politie straks direct in actie komen als iemand niet-beroepsmatig lachgas in zijn bezit heeft en ballonnen met gasflessen in de auto heeft liggen. Zo kunnen we hopelijk ongelukken voorkomen.”