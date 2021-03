LIVE | Italië verplicht coronavaccinatie voor zorgmedewerkers

Lees hieronder het laatste nieuws:

22.45 - Italië verplicht coronavaccinatie voor zorgmedewerkers

Italië verplicht een coronavaccinatie voor veel medewerkers in de zorg. Als je het inenten weigert, krijg je een andere functie in de medische sector, het liefst zonder contact met patiënten. Als je dat niet accepteert, kan salaris worden ingehouden.

De regering in Rome wil met het besluit tegengas bieden aan de scepsis die een deel van het medisch personeel heeft over coronavaccinaties. De medewerkers in bijvoorbeeld ziekenhuizen en apotheken die zich niet laten vaccineren, krijgen taken toegewezen die geen risico op verspreiding opleveren.

22.10 - Aantal coronabesmettingen Curaçao neemt steeds verder toe

De stijging van het aantal coronabesmettingen op Curaçao zorgt voor een enorme druk op de medische zorg. Minister-president Eugene Rhuggenaath zei woensdagmiddag dat de situatie „heel ernstig” is. Er liggen 104 mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis, 32 van hen liggen op de intensive care. In het ziekenhuis zijn er 33 ic-bedden.

Een emotionele Rhuggenaath zei „dat het ziekenhuis vol is.” Het eiland is sinds 24 maart in lockdown. Rhuggenaath heeft de mensen opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven.

Het aantal besmettingen neemt steeds verder toe. Woensdag kwamen er 506 gevallen bij, een nieuw record. Er zijn daarmee momenteel 3102 besmettinggevallen. Op het eiland zijn inmiddels 35 doden gevallen.

Als directe maatregel heeft de overheid de avondklok opnieuw aangepast. Per 2 april moet iedereen nu binnen zijn om 19.00 uur in plaats van 21.00 uur. Volgens cijfers die woensdag werden gepresenteerd komt de snelle verspreiding vooral door de Britse coronavariant. De parlementsverkiezingen van 19 maart lijken ondanks strenge voorzorgsmaatregelen tevens te hebben gefungeerd als grote verspreider, aldus epidemioloog Izzy Gerstenbluth. Volgens hem was daar van tevoren al voor gewaarschuwd.

20.30 - Ook 73- en 74-jarigen uitgenodigd voor coronavaccinatie

Vanaf dinsdag worden ook 73- en 74-jarigen door de GGD uitgenodigd om zich aan te melden voor een coronavaccinatie. Het gaat om mensen die zijn geboren in 1947 of 1948.

Volgens de GGD GHOR gaat het om een groep van ongeveer 390.000 mensen. Zij krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech. De GGD vraagt mensen zo snel mogelijk nadat ze de brief hebben ontvangen een afspraak in te plannen.

Op de planning van de overheid staat dat ook 70- tot 72-jarigen zich begin april kunnen laten inenten, maar wanneer precies is afhankelijk van hoe snel er wordt gevaccineerd.

Momenteel zijn er ruim 2,5 miljoen prikken gezet, meldt het coronadashboard van de overheid. Voor deze week staan er 514.015 gepland.

17.18 - ’Franse scholen dicht’

Frankrijk wil in regio’s met hoge coronacijfers de scholen weer sluiten. De komende vier weken krijgen de leerlingen in de getroffen departementen een week onderwijs op afstand en een verlengde voorjaarsvakantie, melden Franse media.

De media verwachten dat de regering later woensdag met meer harde maatregelen komt, omdat president Emmanuel Macron ze zelf gaat aankondigen. Voor kleine aanpassingen van de bestaande beperkingen zou een toespraak van premier Jean Castex voldoen. Mogelijk worden de regels die voor de negentien zwaarst getroffen departementen gelden, uitgebreid over het hele land. Je mag dan bijvoorbeeld nergens in Frankrijk verder dan 10 kilometer van huis om een luchtje te scheppen.

Ook worden maatregelen verwacht om het aantal ernstig zieke coronapatiënten over ziekenhuizen te spreiden. Dan zouden patiënten tegen hun zin naar een andere regio kunnen worden overgeplaatst waar minder coronapatiënten in behandeling zijn. Mogelijk biedt de overheid dan financiële steun aan familieleden om de patiënten te kunnen bezoeken. Frankrijk met zijn 65 miljoen inwoners heeft met 5000 ernstig zieke coronapatiënten relatief veel mensen met Covid-19 op de intensive care.

16.21 - ’Zelftest over paar dagen dan écht verkrijgbaar’

De zelftest voor corona is over enkele dagen in de meeste apotheken verkrijgbaar. Veel apotheken wachten nog op hun bestelling, blijkt uit een rondgang van het ANP langs grote apotheekketens. Naar de zelftests, die 8,95 euro kosten, is veel vraag, melden apotheken.

Woensdag kocht coronaminister Hugo de Jonge de eerste zelftest in een Haagse apotheek. Maar die apotheek blijkt eerder een uitzondering dan de regel, zegt een woordvoerder van geneesmiddelendistributiebedrijf Alliance Healthcare, waar bijna 200 apotheken aan zijn verbonden. „Het ministerie is erg vlot geweest. Wij verwachten onze levering over een of twee dagen.” BENU, de grootste apotheekketen van Nederland, verwacht de zelftests binnen dezelfde termijn.

Het ministerie van Volksgezondheid keurde vorige week twee tests versneld goed waarmee mensen zichzelf kunnen testen op het coronavirus. Het gaat om antigeentesten van de bedrijven Roche en Biosynex.

Apotheekfranchise Alphega wordt na de media-aandacht van woensdag vaak gevraagd of ze de zelftests al verkopen. „Maar mensen moeten echt nog een paar dagen geduld hebben”, zegt een medewerker van een van de 140 Alphega-apotheken.

16-02 - Vondelpark opnieuw gesloten, strenger beleid in parken

Gemeenten handhaven een stuk strenger tegen de nieuwe drukte in verschillende stadsparken in Nederland. Zo zijn het Vondelpark in Amsterdam en het Spoorpark in Tilburg woensdagmiddag gesloten. Mensen kunnen de parken alleen nog uit en niet meer in. In het Arnhemse Park Sonsbeek geldt sinds 15.00 uur een alcoholverbod voor onbepaalde tijd.

Het Vondelpark en Spoorpark zijn een paar uur eerder gesloten dan dinsdagmiddag, toen het ook te druk was. Dat doen de gemeenten uit voorzorg. Dinsdag werden verschillende parken leeggeveegd door de politie. Als het nu weer te druk wordt, volgen bekeuringen. „Het is heel erg onverantwoord om samen te klitten”, vindt burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem. Daar zochten grote groepen jongeren elkaar dinsdag met drank en hapjes op in het Sonsbeekpark. In reactie daarop is nu een alcoholverbod van kracht.

Beelden uit het Vondelpark. Ⓒ De Telegraaf

In Utrecht keren de cirkels terug op de grasmatten van zes populaire stadsparken. Het karwei moet voor het paasweekeinde klaar zijn. De cirkels zorgen ervoor dat de verschillende bezoekers voldoende afstand van elkaar houden. Als er geen cirkels meer vrij zijn, is het park vol. Vorig jaar beviel deze methode volgens de gemeente goed. In de parken staan ook tekstkarren die waarschuwen als het te druk wordt. Handhavers en politie gaan dan mensen wegsturen en zo nodig boetes uitdelen.

De Nijmeegse politie heeft een mobiele post geplaatst in het Kronenburgerpark. „Sinds gisteren is het prachtig mooi lenteweer en dat trekt natuurlijk weer heel veel mensen naar het park. We snappen dit echt wel, maar helaas worden de coronamaatregelen weleens genegeerd. We gaan nu dus handhaven. We letten met name op groepsvorming en alcohol drinken”, aldus de politie op Instagram.

In het Haagse Zuiderpark helpen cirkels ook bij het houden van voldoende afstand. Amsterdam wijst er nog eens op dat het een coronaregel is dat mensen buiten met slechts twee personen of één huishouden bij elkaar mogen komen. Groepen zijn verboden. De hoofdstad en Den Haag roepen bezoekers woensdag ook op om de parken schoon achter te laten. Dinsdagavond bleek op tal van plaatsen dat er enorme hoeveelheden afval en verpakkingen achtergelaten werden.

15.52 - EMA: wie jonger is, heeft niet meer risico op trombose

Leeftijd is geen duidelijke risicofactor voor het vormen van bloedproppen na vaccinatie met AstraZeneca. Een causaal verband tussen de problemen en het vaccin is ’niet bewezen, maar mogelijk’.

Dat stelt het Europese geneesmiddelenagentschap EMA. Dat belegde deze woensdag een spoedoverleg tussen medici met verschillende achtergronden om te kijken naar de uitkomsten in Duitsland, waar tientallen gevallen van trombose in de hersenen aan het licht kwamen. Negen mensen overleden. Het ging vooral om vrouwen, veelal onder de 60 jaar.

De EMA zegt dat ’geen risicofactoren zijn geïdentificeerd’ op dit moment. Leeftijd en geslacht zouden dus geen verschil maken. Het onderzoek gaat wel verder. De tromboseproblemen komen voor in zeer zeldzame gevallen, aldus EMA. Nog steeds wegen de voordelen van het voorkomen van ziekenhuisopnames door corona op tegen de risico’s van bijwerkingen.

14.30 - Kroeg in met negatief bewijs: het kan in Utrecht

Aan het coronaonderzoek in de horeca doen vijf Utrechtse kroegen uit de binnenstad mee. De cafés laten van woensdag 14 april tot en met zaterdag 17 april gasten toe. Onderzocht wordt hoe de kroegen weer op een veilige manier open kunnen. TNO bekijkt hoe de bezoekers en het personeel zich houden aan de maatregelen en afspraken.

Wie een biertje aan de bar wil drinken, moet een negatief coronatestbewijs overleggen. Ook moet er vooraf een tijdslot gereserveerd zijn.

Burgemeester Sharon Dijksma van de Domstad heeft zich hardgemaakt voor de proef. „Samen, uiteraard op 1,5 meter, aan de bar; het klinkt als iets uit vervlogen tijden. De inzichten die met deze proef in Utrecht worden opgedaan, zijn van belang voor de heropening van cafés in heel Nederland. Dat is een belangrijk lichtpunt voor alle horeca-ondernemers én hun gasten.”

14.12 - ’Blijf alsjeblieft in je eigen land’

Burgemeesters van gemeenten uit de Achterhoek en Twente en de districtsbestuurder van het Duitse Kreis Borken roepen hun inwoners woensdag op om thuis te blijven in het paasweekeinde. „Blijf dit jaar alsjeblieft allemaal in je eigen land”, aldus de Duitse districtsbestuurder Kai Zwicker in een oproep op Facebook. De bestuurders doen de oproep omdat zij vinden dat de bestrijding van de coronacrisis de allerhoogste prioriteit heeft.

Gewoonlijk is het juist in het paasweekeinde erg druk met grensoverschrijdende uitstapjes. Veel Duitsers gaan naar Nederlandse campings of winkelen in Enschede. Omgekeerd maken Nederlanders veel dagtochtjes in het Duitse grensgebied. Ook is er veel familiebezoek aan weerszijden van de grens. „Maar de situatie is nu anders. Grensbewegingen zijn niet gewenst”, benadrukken de burgemeesters van Winterswijk, Oost Gelre, Doetinchem en Enschede.

De grens met Duitsland gaat niet op slot. Er gelden strenge regels voor winkelen in Duitsland.

13.43 - Gezondheidsraad kijkt ook naar EMA

Voor de Nederlandse gezondheidsinstanties blijven de oordelen van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) over het coronavaccin van AstraZeneca leidend. Het Duitse besluit om het bewuste vaccin uit voorzorg niet meer te geven aan mensen onder de 60 jaar, verandert niets aan die lijn, maakte een woordvoerster van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) eerder aan De Telegraaf duidelijk.

Ook de Gezondheidsraad, die het kabinet adviseert over welke doelgroepen voor welke vaccins in aanmerking komen, ziet momenteel geen aanleiding om eerdere adviezen te herzien. „We blijven het uiteraard volgen, maar er is nu geen nieuwe wetenschappelijke informatie”, zegt een woordvoerder.

Het veiligheidscomité van het EMA, waar het CBG zelf ook in is vertegenwoordigd, beoordeelt alle meldingen over mogelijke bijwerkingen en komt daarna weer met conclusies en aanbevelingen. Volgens Belgische media is woensdagmiddag bij de EMA overleg ingelast over het Duitse besluit. Het CBG kon dat niet direct bevestigen. Het veiligheidscomité van EMA liet eerder weten dat het van 6 tot 9 april besprekingen houdt waarin de meldingen aan de orde komen.

In Nederland worden momenteel zestigplussers, maar ook jongere mensen die in de zorg werken en mensen met bepaalde aandoeningen en beperkingen, gevaccineerd met AstraZeneca. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) laat weten dat huisartsen er regelmatig vragen over krijgen. „De meesten kiezen er nadat ze zich door hun huisarts hebben laten informeren voor om de prik te nemen.” Harde cijfers over mensen die vanwege zorgen afzien van het vaccin heeft de vereniging niet. „Als iemand die is uitgenodigd niet komt, geeft de huisarts het vaccin aan een andere patiënt.”

13.32 - België moet alle coronamaatregelen opheffen

De Brusselse rechtbank heeft in kort geding de Belgische Staat bevolen om binnen dertig dagen een einde te maken aan de coronamaatregelen. Als de Staat zich hier niet aan houdt, zal het 5.000 euro per dag moeten betalen.

12.15 - Pfizer, zonder data te geven: vaccin 100% werkzaam bij kinderen

Het coronavaccin van Pfizer/BioNTech scoort bij recente onderzoeken bij kinderen tussen 12 en 15 jaar maar liefst 100% werkzaamheid. Dat meldt Pfizer zelf. De resulaten zijn nog niet bekeken door onafhankelijke wetenschappers en gepubliceerd in een tijdschrift, zoals in de wetenschap gebruikelijk is.

10.49 - Vliegverbod Zuid-Afrika en Zuid-Amerika verlengd tot 15 april

Het verbod op passagiersvluchten vanuit Zuid-Afrika, Zuid-Amerika en enkele landen in Midden-Amerika wordt verlengd tot 15 april. Dat meldt demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).

Het kabinet stelde het vliegverbod van en naar deze landen in januari in. Daarmee wil het voorkomen voorkomen dat extra besmettelijke varianten van het coronavirus die daar zijn ontstaan, zich naar Nederland kunnen verspreiden.

Aanvankelijk werden ook passagiersvluchten uit het Verenigd Koninkrijk geweerd. Maar dat verbod werd eerder deze maand opgeheven, omdat de Britse variant van het coronavirus zich toch op grote schaal in Nederland had verspreid.

Het kabinet geeft nog altijd het dringende advies om helemaal niet naar het buitenland te reizen, tenzij dat strikt noodzakelijk is. Wie toch gaat, moet zich voor de terugreis laten testen en mag alleen bij een negatieve uitslag aan boord. Bij thuiskomst geldt een dringend advies om tien dagen in quarantaine te gaan.

7.05 - GGD-baas Rouvoet: prikaanbod van ziekenhuizen is niet nodig

Ziekenhuizen hoeven niet te helpen bij het vaccineren van het grote publiek tegen het coronavirus. Dat aanbod is „sympathiek, ik waardeer het zeer”, maar het is niet nodig, zegt André Rouvoet, voorzitter van de overkoepelende organisatie van regionale gezondheidsdiensten, GGD GHOR Nederland.

Ziekenhuisbaas Ernst Kuipers bood maandag hulp aan. De ziekenhuizen kunnen 2 miljoen mensen per week vaccineren, zei Kuipers. Tegen het ANP reageert Rouvoet: „Ik weet niet wat we met dat aanbod moeten. Pas in juni krijgen we genoeg doses binnen om 1,5 miljoen mensen per week te vaccineren, en dat kunnen wij zonder problemen zelf wegprikken. Het zou goed zijn als ziekenhuizen hun energie steken in hun bedden. Aan meer overcapaciteit hebben we niets. Het aanbod helpt niet om het vaccinatietempo op te voeren. We hebben behoefte aan meer leveringen en aan meer leveringszekerheid.”

Volgens Rouvoet wordt het tempo van vaccineren momenteel bepaald door hoeveel vaccins er worden geleverd. In de afgelopen week zijn ongeveer 280.000 mensen gevaccineerd, aanzienlijk minder dan de 400.000 die de overheid had aangekondigd. De GGD’en, die de meeste prikken zetten, zijn volgens Rouvoet nu al in staat om een miljoen mensen per week te vaccineren. De mensen zijn er, de locaties zijn er, maar de vaccins niet. Omdat die locaties wel al zijn ingericht op zo veel vaccinaties, betekent het dat ze nu leeg kunnen overkomen.

Toch wordt ook niet altijd de volledige ruimte die er is, benut. Rouvoet: „Vorige week hadden we 15.000 afspraken minder voor AstraZeneca dan op basis van de hoeveelheid vaccins mogelijk was. Het kan zijn dat die mensen even wachten. Niet verstandig, maar ook niet helemaal onbegrijpelijk. Maar daar staat tegenover dat we met het Pfizer-vaccin 25.000 prikken meer konden zetten dan we hadden verwacht.”

Het aantal prikafspraken wordt nu ook nog beïnvloed door de capaciteit op de callcenters. De ouderen die nu aan de beurt zijn voor een vaccinatie, maken hun afspraak het liefst telefonisch. Daarvoor bellen ze naar de callcenters, waar in totaal 14.000 mensen werken. „Afgelopen zaterdag belden 85.000 mensen voor een prikafspraak. Daar hadden we niet op gerekend. Dan heb je als beller niet binnen 20 seconden iemand aan de lijn, dan loopt het vast. Maar nu is de gemiddelde wachttijd één seconde.” Rouvoet verwacht dat die drukte afneemt als jongere groepen een prik kunnen krijgen. Zij maken gemakkelijker online hun afspraak.

Tekst gaat door onder de foto.

Ⓒ ANP/HH

Rouvoet gaat ervan uit dat begin juli elke volwassen Nederlander die dat wil, in elk geval één prik heeft gekregen. „Voor de zomer zeiden we met elkaar: wat zou het mooi zijn als we eind 2021 een vaccin beschikbaar hadden. Straks hebben we in juli iedereen al gevaccineerd. Dat is eerder dan we dachten de eerste prik te kunnen zetten. We maken enorme vorderingen, zie dat nou. Terugkijkend denk ik dat we het zo slecht nog niet hebben gedaan.”

6.45 - Europese landen hanteren met Pasen extra coronabeperkingen

Meerdere Europese landen hanteren tijdens de paasdagen extra beperkingen om te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt. In tegenstelling tot de meeste landen die geen aanvullende maatregelen invoeren, waaronder Nederland, gelden in Italië, Spanje en Oostenrijk rond Pasen strengere regels.

Bijna heel Italië heeft op 3, 4 en 5 april te maken met een strenge lockdown. Niet-essentiële winkels zijn dan dicht, de horeca mag alleen open voor afhalen en scholen geven afstandsonderwijs. Mensen mogen alleen naar buiten voor werk of als ze een andere geldige reden hebben. Deze regels gelden al in de regio’s met veel coronabesmettingen.

Spanje beperkt van 1 tot en met 5 april reizen tussen de zeventien regio’s. De autoriteiten willen voorkomen dat het coronavirus wordt verspreidt als mensen in andere regio’s op familiebezoek of op vakantie gaan. Interregionaal reizen mag alleen met een geldige reden, bijvoorbeeld wegens werk of om gezondheidsredenen. Het beleid levert de regering kritiek op omdat de landsgrenzen niet dichtgaan voor toeristen uit de Europese Unie.

Wenen en andere oostelijke regio’s van Oostenrijk hanteren tussen 1 en 6 april een strenge lockdown. Veel winkels en verschillende bedrijven, waaronder kapperszaken en massagesalons, moeten dicht. Winkels met essentiële producten mogen wel openblijven. Daarnaast moet iedereen in deze periode zo veel mogelijk thuisblijven. Indien mogelijk werken mensen thuis en de scholen geven in de week na de lockdown digitaal les.

In Duitsland stond een zeer strenge paaslockdown op de agenda, met de strengste maatregelen tot dusver in het land, maar dit plan werd een dag na de aankondiging vanwege kritiek geschrapt. Het was onder meer de bedoeling dat van 1 tot en met 5 april niet-essentiële winkels dicht zouden blijven en mensen opgeroepen zouden worden thuis te blijven. De Duitse bondskanselier Angela Merkel sprak van „een verplichte paasrust.”

6.00 - Amsterdam komt met steunplan van 21,4 miljoen voor cultuursector

Amsterdam heeft een steunplan van 21,4 miljoen euro klaarliggen voor de culturele sector van de stad. Want die heeft zwaar te lijden onder de coronacrisis. Het totale verlies aan inkomsten dit en vorig jaar wordt geschat op 2,5 miljard euro en herstel is pas in zicht tegen het einde van 2023.

„Ik wil dat we straks weer kunnen genieten van het geweldig diverse uitgaansaanbod van onze stad”, zegt wethouder Touria Meliani. „We hebben als gemeente niet de sleutel tot herstel in handen. Daarvoor moeten de deuren straks eerst weer open. Maar met dit plan ondersteunen we de sector en dragen we bij aan het zo snel mogelijk weer tot bloei brengen van kunst en cultuur in Amsterdam.”

Het plan wordt in verschillende fases uitgevoerd. Een groot deel van het bedrag (16 miljoen euro) gaat onder meer als noodsteun naar vaste ontvangers van subsidie onder het zogenoemde Kunstenplan en naar bijvoorbeeld kleinschalige (buurt)theaters en musea.

Voor culturele nachtclubs komt er een speciale stimuleringsregeling waarmee makers, dj’s en kunstenaars geboekt kunnen worden zodra de deuren opengaan. Daarnaast verlaagt Amsterdam tot mogelijk in 2022 de leges voor vergunningplichtige festivals en evenementen. Dat moet nog verder worden uitgewerkt. Ook komt de stad in april met een apart banenplan voor de cultuursector.

Omdat de verliezen in de sector vele malen groter zijn dan deze tegemoetkoming, blijft de gemeente in gesprek met het Rijk over over extra steun aan de cultuursector en over meer mogelijkheden voor openstelling. Ook met private fondsen en bedrijven uit Amsterdam wordt overlegd over gezamenlijke ondersteuning van kunst en cultuur. En samen met de provincie Noord-Holland ondersteunt Amsterdam de oprichting van de Maatschappij voor Behoud van Kunst & Cultuur (MBKC).