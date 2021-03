LIVE | Vliegverbod Zuid-Afrika en Zuid-Amerika verlengd tot 15 april

Lees hieronder het laatste nieuws:

Franse president maakt woensdag maatregelen tegen de derde golf bekend

Avondklok gaat woensdagavond een uur later in

10.49 - Vliegverbod Zuid-Afrika en Zuid-Amerika verlengd tot 15 april

Het verbod op passagiersvluchten vanuit Zuid-Afrika, Zuid-Amerika en enkele landen in Midden-Amerika wordt verlengd tot 15 april. Dat meldt demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).

Het kabinet stelde het vliegverbod van en naar deze landen in januari in. Daarmee wil het voorkomen voorkomen dat extra besmettelijke varianten van het coronavirus die daar zijn ontstaan, zich naar Nederland kunnen verspreiden.

Aanvankelijk werden ook passagiersvluchten uit het Verenigd Koninkrijk geweerd. Maar dat verbod werd eerder deze maand opgeheven, omdat de Britse variant van het coronavirus zich toch op grote schaal in Nederland had verspreid.

Het kabinet geeft nog altijd het dringende advies om helemaal niet naar het buitenland te reizen, tenzij dat strikt noodzakelijk is. Wie toch gaat, moet zich voor de terugreis laten testen en mag alleen bij een negatieve uitslag aan boord. Bij thuiskomst geldt een dringend advies om tien dagen in quarantaine te gaan.

7.05 - GGD-baas Rouvoet: prikaanbod van ziekenhuizen is niet nodig

Ziekenhuizen hoeven niet te helpen bij het vaccineren van het grote publiek tegen het coronavirus. Dat aanbod is „sympathiek, ik waardeer het zeer”, maar het is niet nodig, zegt André Rouvoet, voorzitter van de overkoepelende organisatie van regionale gezondheidsdiensten, GGD GHOR Nederland.

Ziekenhuisbaas Ernst Kuipers bood maandag hulp aan. De ziekenhuizen kunnen 2 miljoen mensen per week vaccineren, zei Kuipers. Tegen het ANP reageert Rouvoet: „Ik weet niet wat we met dat aanbod moeten. Pas in juni krijgen we genoeg doses binnen om 1,5 miljoen mensen per week te vaccineren, en dat kunnen wij zonder problemen zelf wegprikken. Het zou goed zijn als ziekenhuizen hun energie steken in hun bedden. Aan meer overcapaciteit hebben we niets. Het aanbod helpt niet om het vaccinatietempo op te voeren. We hebben behoefte aan meer leveringen en aan meer leveringszekerheid.”

Volgens Rouvoet wordt het tempo van vaccineren momenteel bepaald door hoeveel vaccins er worden geleverd. In de afgelopen week zijn ongeveer 280.000 mensen gevaccineerd, aanzienlijk minder dan de 400.000 die de overheid had aangekondigd. De GGD’en, die de meeste prikken zetten, zijn volgens Rouvoet nu al in staat om een miljoen mensen per week te vaccineren. De mensen zijn er, de locaties zijn er, maar de vaccins niet. Omdat die locaties wel al zijn ingericht op zo veel vaccinaties, betekent het dat ze nu leeg kunnen overkomen.

Toch wordt ook niet altijd de volledige ruimte die er is, benut. Rouvoet: „Vorige week hadden we 15.000 afspraken minder voor AstraZeneca dan op basis van de hoeveelheid vaccins mogelijk was. Het kan zijn dat die mensen even wachten. Niet verstandig, maar ook niet helemaal onbegrijpelijk. Maar daar staat tegenover dat we met het Pfizer-vaccin 25.000 prikken meer konden zetten dan we hadden verwacht.”

Het aantal prikafspraken wordt nu ook nog beïnvloed door de capaciteit op de callcenters. De ouderen die nu aan de beurt zijn voor een vaccinatie, maken hun afspraak het liefst telefonisch. Daarvoor bellen ze naar de callcenters, waar in totaal 14.000 mensen werken. „Afgelopen zaterdag belden 85.000 mensen voor een prikafspraak. Daar hadden we niet op gerekend. Dan heb je als beller niet binnen 20 seconden iemand aan de lijn, dan loopt het vast. Maar nu is de gemiddelde wachttijd één seconde.” Rouvoet verwacht dat die drukte afneemt als jongere groepen een prik kunnen krijgen. Zij maken gemakkelijker online hun afspraak.

Rouvoet gaat ervan uit dat begin juli elke volwassen Nederlander die dat wil, in elk geval één prik heeft gekregen. „Voor de zomer zeiden we met elkaar: wat zou het mooi zijn als we eind 2021 een vaccin beschikbaar hadden. Straks hebben we in juli iedereen al gevaccineerd. Dat is eerder dan we dachten de eerste prik te kunnen zetten. We maken enorme vorderingen, zie dat nou. Terugkijkend denk ik dat we het zo slecht nog niet hebben gedaan.”

6.45 - Europese landen hanteren met Pasen extra coronabeperkingen

Meerdere Europese landen hanteren tijdens de paasdagen extra beperkingen om te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt. In tegenstelling tot de meeste landen die geen aanvullende maatregelen invoeren, waaronder Nederland, gelden in Italië, Spanje en Oostenrijk rond Pasen strengere regels.

Bijna heel Italië heeft op 3, 4 en 5 april te maken met een strenge lockdown. Niet-essentiële winkels zijn dan dicht, de horeca mag alleen open voor afhalen en scholen geven afstandsonderwijs. Mensen mogen alleen naar buiten voor werk of als ze een andere geldige reden hebben. Deze regels gelden al in de regio’s met veel coronabesmettingen.

Spanje beperkt van 1 tot en met 5 april reizen tussen de zeventien regio’s. De autoriteiten willen voorkomen dat het coronavirus wordt verspreidt als mensen in andere regio’s op familiebezoek of op vakantie gaan. Interregionaal reizen mag alleen met een geldige reden, bijvoorbeeld wegens werk of om gezondheidsredenen. Het beleid levert de regering kritiek op omdat de landsgrenzen niet dichtgaan voor toeristen uit de Europese Unie.

Wenen en andere oostelijke regio’s van Oostenrijk hanteren tussen 1 en 6 april een strenge lockdown. Veel winkels en verschillende bedrijven, waaronder kapperszaken en massagesalons, moeten dicht. Winkels met essentiële producten mogen wel openblijven. Daarnaast moet iedereen in deze periode zo veel mogelijk thuisblijven. Indien mogelijk werken mensen thuis en de scholen geven in de week na de lockdown digitaal les.

In Duitsland stond een zeer strenge paaslockdown op de agenda, met de strengste maatregelen tot dusver in het land, maar dit plan werd een dag na de aankondiging vanwege kritiek geschrapt. Het was onder meer de bedoeling dat van 1 tot en met 5 april niet-essentiële winkels dicht zouden blijven en mensen opgeroepen zouden worden thuis te blijven. De Duitse bondskanselier Angela Merkel sprak van „een verplichte paasrust.”

6.00 - Amsterdam komt met steunplan van 21,4 miljoen voor cultuursector

Amsterdam heeft een steunplan van 21,4 miljoen euro klaarliggen voor de culturele sector van de stad. Want die heeft zwaar te lijden onder de coronacrisis. Het totale verlies aan inkomsten dit en vorig jaar wordt geschat op 2,5 miljard euro en herstel is pas in zicht tegen het einde van 2023.

„Ik wil dat we straks weer kunnen genieten van het geweldig diverse uitgaansaanbod van onze stad”, zegt wethouder Touria Meliani. „We hebben als gemeente niet de sleutel tot herstel in handen. Daarvoor moeten de deuren straks eerst weer open. Maar met dit plan ondersteunen we de sector en dragen we bij aan het zo snel mogelijk weer tot bloei brengen van kunst en cultuur in Amsterdam.”

Het plan wordt in verschillende fases uitgevoerd. Een groot deel van het bedrag (16 miljoen euro) gaat onder meer als noodsteun naar vaste ontvangers van subsidie onder het zogenoemde Kunstenplan en naar bijvoorbeeld kleinschalige (buurt)theaters en musea.

Voor culturele nachtclubs komt er een speciale stimuleringsregeling waarmee makers, dj’s en kunstenaars geboekt kunnen worden zodra de deuren opengaan. Daarnaast verlaagt Amsterdam tot mogelijk in 2022 de leges voor vergunningplichtige festivals en evenementen. Dat moet nog verder worden uitgewerkt. Ook komt de stad in april met een apart banenplan voor de cultuursector.

Omdat de verliezen in de sector vele malen groter zijn dan deze tegemoetkoming, blijft de gemeente in gesprek met het Rijk over over extra steun aan de cultuursector en over meer mogelijkheden voor openstelling. Ook met private fondsen en bedrijven uit Amsterdam wordt overlegd over gezamenlijke ondersteuning van kunst en cultuur. En samen met de provincie Noord-Holland ondersteunt Amsterdam de oprichting van de Maatschappij voor Behoud van Kunst & Cultuur (MBKC).