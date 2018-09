Tekening Hergé levert 75.000 euro op

Volgens het veilinghuis heeft een tekening van Hergé niet eerder zoveel geld opgebracht in Nederland. Eigenaar Vincent Zwiggelaar: ,,Dit soort stukken komt zelden boven water, en je verwacht niet dat ze dan in Amsterdam belanden. Het zorgde dan ook voor internationale belangstelling." Het was een internationale bieder die uiteindelijk het winnende bod uitbracht.

De tekening is het ontwerp voor een voorpagina van Petit Vingtième, het tijdschrift waar Hergé zijn loopbaan begon.