Enorme rijen bij huisarts voor griepprik

Enorme rijen voor de griepprik in Baarn. Ⓒ Caspar Huurdeman

BAARN - Bij een huisarts in het centrum van Baarn staan nog altijd lange rijen, voornamelijk ouderen, voor de griepprik. Honderden mensen zijn op de been in afwachting van hun beurt. Eerder op de dag was het ook al een drukke bedoening in Bunschoten en op andere plekken.