Oudemirdum vecht voor doorstart geliefd pretpark

Ondernemer Sjerp Jaarsma maakt zich hard voor een doorstart van Sybrandy’s Speelpark in Oudemirdum. Tot verdriet van de omgeving sluit het pretpark de deuren. Ⓒ Anne van der Woude

Oudemirdum - Friesland is een geliefd pretpark armer, nu Sybrandy’s Speelpark in Oudemirdum dit weekend de deuren sluit. Het is een begrip in Gaasterland en erbuiten: verschillende generaties hebben hier herinneringen liggen. Verdrietige bezoekers willen een doorstart: „We moeten er alles aan doen om het park te behouden.”