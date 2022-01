Kat Guusje met luchtbuks doodgeschoten, dader nog spoorloos

Wie er achter de dierenmishandeling zit, is nog niet duidelijk. De eigenaar van kat Guusje heeft aangifte gedaan. Gehoopt wordt dat iemand iets gezien heeft in de omgeving van Hoefblad nummer 60 en 62, rond kwart over twee ’s middags in de Noord-Hollandse plaats.

Als dat het geval is, kan deze persoon dit op verschillende manieren melden: via de dierenpolitie (telefoonnummer 144) of politie (telefoonnummer 0900-8844).

Onder het Facebookbericht van Dierenambulance Hoorn uiten veel omwonenden en andere inwoners van het dorp hun boosheid. Daarnaast krijgen de baasjes van Guusje ook veel steunbetuigingen.