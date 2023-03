Premium Het beste van De Telegraaf

Marina Ovsjannikova beschrijft in boek vlucht naar Westen na tv-protest Dappere Russische tv-redactrice: ’Toch zou ik het zo weer doen’

Door Frank van Vliet Kopieer naar clipboard

Marina Ovsjannikova toont achter de presentatrice het plakkaat met ’No War’ en ’Geloof de propaganda niet. Ze liegen u voor’.

Beroemd, gehaat en geliefd en dat alles binnen zes seconden die haar leven volkomen op de kop zetten. Het overkwam Marina Ovsjannikova, de Russische tv-redacteur die tijdens het belangrijkste tv-journaal van Rusland protesteerde tegen de oorlog. Nu, een jaar later publiceert ze op de vlucht in het Westen haar boek No War over het bizarre verhaal dat volgde.