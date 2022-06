VN-rapport: meer cannabisgebruik zorgt voor extra belasting zorg

Cannabis is al sinds lange tijd ’s werelds meest gebruikte drug. Dat gebruik neemt niet alleen toe, ook krijgt de cannabis veelal een steeds hoger gehalte tetrahydrocannabinol (THC), schrijft de VN-organisatie voor drugs- en misdaadbestrijding UNODC in zijn jaarlijkse Werelddrugsrapport. THC is de stof die cannabisgebruikers high maakt.

Verschillende Amerikaanse staten hebben het gebruik van cannabis de laatste jaren gelegaliseerd. Uruguay legaliseerde het roken van wiet en hasj al in 2013, Canada in 2018. Andere landen zetten recent vergelijkbare stappen. „De legalisering van cannabis lijkt de reeds bestaande opwaartse trend in het gerapporteerde dagelijkse gebruik te hebben versneld”, schrijft de UNODC. Ook leidden de vele coronalockdowns in 2020 tot meer cannabisgebruik.

De UNODC toont zich daarnaast ook bezorgd over het feit dat veel harddrugs, zoals cocaïne, steeds meer nieuwe afzetmarkten weten te bereiken. De smokkel ervan naar Noord-Amerika en Europa, traditioneel de belangrijkste afzetgebieden, breidt zich de laatste tijd ook meer uit naar Afrika en Azië.

De UNODC schat dat in 2020 wereldwijd zo’n 284 miljoen mensen drugs gebruiken: 5,6 procent van de wereldbevolking. Van die 284 miljoen mensen gebruikten er 209 miljoen cannabis.