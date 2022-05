Doorbraak in lugubere moordzaak: romp in IJ van Russische zakenman

Dat maakt de Amsterdamse politie vandaag bekend. Het onderzoek naar de identiteit van de man aan wie de romp toebehoorde, werd in januari dit jaar heropend. Het slachtoffer was een rijke, Russisch zakenman die zich bezighield met de handel in kunst en antiek.

De politie wist de identiteit van de Rus te achterhalen na een hit in de internationale dna-databank. De familie van de man had de man enige tijd geleden in Rusland als vermist opgegeven en dna afgestaan voor de databank.

Domper

Maar na de doorbraak volgde een flinke domper. De oorlog in de Oekraïne gooide roet in het eten. Het contact met de Russische autoriteiten ging verloren en met de nabestaanden kan geen contact worden gelegd. De politie deelt daarom de identiteit van de man nog niet met het publiek. De politie kreeg bij de heropening van de zaak in januari veel tips binnen, maar is nog dringend op zoek naar informatie. Op de gouden tip staat een beloning van 15.000 euro.

Op 30 januari zag een passant een pakket met een stuk plastic eromheen dobberen in het IJ aan de Van Riemsdijkweg, vlakbij de NDSM-werf. De gewaarschuwde politie haalde het pakket uit het water en deed een lugubere ontdekking. Verwikkeld in blauw plastic zat de romp van een mens. Zonder hoofd, benen en armen. Onderzoek van de romp wees uit dat de man door geweld om het leven is gebracht.

Om het blauwe plastic zat bruin touw geknoopt. De knoop bestond uit een zogenaamde oogsplits en takeling. Voor het maken van een dergelijke knoop is volgens het coldcaseteam een bepaalde vaardigheid nodig. Wellicht zegt dat iets over de dader.

De politie Amsterdam boekte eerder successen bij het identificeren van lichamen van onbekende personen. Dat lukte 41 keer. Dit is nummer 42.

Tips of reageren? Mail naar m.van.wely@telegraaf.nl of j.van.den.heuvel@telegraaf.nl.