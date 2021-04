Agent Capitoolpolitie stierf na beroertes

Voor justitie wordt het nu waarschijnlijk moeilijk relschoppers aan te klagen voor moord, melden Amerikaanse media.

De Amerikaanse president Joe Biden had Sicknick nog de laatste eer betuigd toen de agent begin februari was opgebaard in het Capitool, een zeldzame eer die doorgaans is voorbehouden aan politieke grootheden. De agent van de Capitoolpolitie werd begraven op het nationaal militair ereveld in Arlington.