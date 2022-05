Grote drugstunnel gevonden in VS op plek met meeste grensmuren

De tunnel werd ontdekt in de buurt van de San Diego's Otay Mesa grensovergang in een gebied waar meer dan twaalf andere geavanceerde tunnels zijn gevonden in de laatste twee decennia.

De autoriteiten hebben geen idee hoelang de tunnel al gebruikt werd en hoeveel drugs erdoorheen is gekomen. Tijdens het hetzelfde onderzoek waarbij de tunnel is gevonden, confisqueerde de politie 799 kilo cocaïne, 75 kilo crystal meth en 1,6 kilo heroïne.

Zes mensen uit Californië met leeftijden tussen de 31 en 55 zijn aangehouden. Zij zouden betrokken zijn geweest bij de handel in cocaïne.

Meest versterkt

Opvallend is dat de tunnel onder een van de meest bemuurde delen van de grens doorgaat, wat vragen oproept over de effectiviteit van grensmuren. Muren zijn effectief tegen kleine, ruw gebouwde tunnels, maar niet voor geavanceerde diepere tunnels, schrijft AP.

De autoriteiten kwamen de tunnel op het spoor nadat ze een huis waren binnengevallen dat werd gebruikt voor de opslag van drugs. Toen zij voertuigen gingen aanhouden die bij het magazijn in kwestie waren geweest of daar in de buurt, vonden ze veel partijen drugs.

Bij een inval vond de politie een tunnelopening die in de cementvloer was uitgehouwen, aldus de federale aanklagers.